В Раду подали законопроект об отмене воинского учета для женщин

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об отмене обязательного взятия на воинский учет женщин.

Законопроект подал 11 января под номером 6482-2, сообщил Гончаренко в Telegram.

"Принятие этого законопроекта снизит социальное напряжение, возникшее в связи с подписанием бессмысленного приказа", - считает он.

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Гончаренко предлагает вернуться к прежней редакции закона. Согласно ей, на воинский учет берутся женщины, имеющие профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности.

"Также законопроект дополняется ч. 11 нормой, согласно которой женщины, пригодные к военной службе, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет по возрасту: до 50 лет – по офицерским званиям, до 45 лет – по другим воинским званиям", – прокомментировал Гончаренко свою законодательную инициативу.

С 17 декабря в Украине вступил в силу указ Министерства обороны о списке специальностей и профессий военнообязанных. Женщин, работающих по определенным специальностям, теперь будут ставить на воинский учет.

Взятие на воинский учет женщин – это не призыв на военную службу, объяснили в ВСУ.

Всё, что нужно знать о воинском учете для женщин, - по ссылке.