Народный депутат пошла на учет в военкомат

Народный депутат от "Голос" Юлия Клименко записывается на военный учет.
О походе в военкомат рассказала в Facebook.
"В военкомате сделали большие глаза и спросили, зачем я пришла, узнав что экономист. Потом поняли и дали папку для прохождения медкомиссии и последующего сбора документов", - написала.
Медкомиссия заняла 1,5 час, принимали девять врачей, по словам депутата. Далее нужно "собрать еще 30 документов и анализов" в том числе флюорографию и травматолога.
"Сбор этих анализов и документов займет думаю минимум месяц, это при том, что я живу в Киеве и у меня военкомат и семейный врач под боком, а специалисты врачи в пешей доступности. Я себе представляю как это выглядит в районном центре или отг, где нет травматолога и психиатра", – отметила Клименко.
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Депутат возмутилась, что "нет инфраструктуры для учета".
"Неужели нельзя упростить учет для женщин, большинство из которых имеют работу, детей и домашние заботы (другие кроме психиатра и флюорографии), чтобы они могли сделать регистрацию электронно, через Дія, письмом или еще каким-нибудь простым решением?", - спросила.
Также опубликовала видео и фото с тира, куда ходила с семьей
"Готовимся к вступлению в терроборону", - сообщила.
С 17 декабря в Украине вступил в силу указ Министерства обороны о списке специальностей и профессий военнообязанных. Женщин, работающих по определенным специальностям, теперь будут ставить на воинский учет.
Взятие на военный учет женщин – это не призыв на военную службу, объяснили в ВСУ.
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