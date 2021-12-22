В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей

С 17 декабря в Украине вступил в силу указ Минобороны №313 о списке специальностей и профессий военнообязанных. Женщин, работающих по определенным специальностям, теперь будут ставить на военный учет.

Список профессий включает сотни специальностей. В их числе и менеджеры, главные бухгалтеры и журналисты, пишет "Кадровый эксперт".

Работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины из такого списка, уже работающие на предприятии, стали на военный учет, говорится в указе.

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Согласно документу, у женщин при принятии на работу будут проверять наличие документов и отметок о взятии на военный учет.

Комиссариаты будут ставить женщин на учет в двух условиях:

- должность или специальность есть в списке;

- женщина пригодна к военной службе по состоянию здоровья и возрасту. Состояние здоровья определит военно-врачебная комиссия. Предельный возраст пребывания в запасе - 60 лет.

Ниже представлен перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных:

Фото: profpressa.com

1 октября в Украине стартовал осенний призыв в ряды Вооруженных сил Украины и другие военные формирования. Завершится призыв 21 декабря. Согласно распоряжению Кабмина общее количество осенних призывников в этом году в Украине составит 13 575 человек, из которых призовут в ВСУ - 6500 человек, в Госспецтрансслужбу - 600 человек, в Национальную гвардию - 4775 человек, в Госпогранслужбу - 1700 человек.