 
Ексклюзивы
1/5
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 3213
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 225
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1071
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1332
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 738
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2160
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 783
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2907
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 5014
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 8541
Фото
Все фото
10
40
23
8
47
В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей
В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей
Как армия держит оборону на линии фронта в Авдеевке, Нью-Йорке и Травневом: фоторепортаж
Как армия держит оборону на линии фронта в Авдеевке, Нью-Йорке и Травневом: фоторепортаж
Как жили шахтеры Донбасса в XIX веке - фото
Как жили шахтеры Донбасса в XIX веке - фото
Контрразведка СБУ задержала более 1000 боевиков ЛДНР
Контрразведка СБУ задержала более 1000 боевиков ЛДНР
&quot;Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ&quot;: что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Видео
Все видео
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
Украинскую драму о катастрофе МН-17 покажут на Берлинале
Украинскую драму о катастрофе МН-17 покажут на Берлинале
Вооружение ВМС пополнят комплексы крылатых ракет "Нептун"
Вооружение ВМС пополнят комплексы крылатых ракет "Нептун"
"Служим Советскому Союзу" и "новости из Челябинска" - гостелеканал "Дом" продолжает пробивать дно
"Служим Советскому Союзу" и "новости из Челябинска" - гостелеканал "Дом" продолжает пробивать дно
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1170
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 999
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 459
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2826
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2250
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 декабря 2021
1 Просмотров: 585
Я не свята
Цей голубоокий світлочубий хлопчина заволодів моїми думками та снами. Через нього мої нерви, як натягнута струна. – Колю-ю! – кричу ...
среда, 22 декабря 2021 16:12

В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей
10

  Комментировать

С 17 декабря в Украине вступил в силу указ Минобороны №313 о списке специальностей и профессий военнообязанных. Женщин, работающих по определенным специальностям, теперь будут ставить на военный учет.

Список профессий включает сотни специальностей. В их числе и менеджеры, главные бухгалтеры и журналисты, пишет "Кадровый эксперт".

Работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины из такого списка, уже работающие на предприятии, стали на военный учет, говорится в указе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военкоматов в Украине больше не будет

Согласно документу, у женщин при принятии на работу будут проверять наличие документов и отметок о взятии на военный учет.

Комиссариаты будут ставить женщин на учет в двух условиях:

- должность или специальность есть в списке;

- женщина пригодна к военной службе по состоянию здоровья и возрасту. Состояние здоровья определит военно-врачебная комиссия. Предельный возраст пребывания в запасе - 60 лет.

Ниже представлен перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных:

Фото: profpressa.com

1 октября в Украине стартовал осенний призыв в ряды Вооруженных сил Украины и другие военные формирования. Завершится призыв 21 декабря.

Согласно распоряжению Кабмина общее количество осенних призывников в этом году в Украине составит 13 575 человек, из которых призовут в ВСУ - 6500 человек, в Госспецтрансслужбу - 600 человек, в Национальную гвардию - 4775 человек, в Госпогранслужбу - 1700 человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

Украинский генерал умер в тюрьме от пыток

Захватили турецкую крепость на берегу Дуная

Самое читаемое
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести Просмотров: 55782
&quot;Картина неутешительная&quot; - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти
"Картина неутешительная" - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти 1 Просмотров: 12114
РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка
РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка Просмотров: 10719
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества 5 Просмотров: 9954
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
5
 Просмотров: 8919
Донбасс
В СНБО назвали количество российских военных на границах
В СНБО назвали количество российских военных на границах Просмотров: 108
В России собирают наемников на Донбасс "освобождать Новороссию" - СМИ
В России собирают наемников на Донбасс "освобождать Новороссию" - СМИ Просмотров: 612
Боевики ударили из запрещенного оружия и тяжело ранили воина ВСУ
Боевики ударили из запрещенного оружия и тяжело ранили воина ВСУ Просмотров: 324
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
 Просмотров: 3213
США готовы предоставить Украине дополнительное оружие - Госдеп
США готовы предоставить Украине дополнительное оружие - Госдеп Просмотров: 963
Больше всего комментируют
23
Зеленский: общество не поддержит Порошенко
8
Дело против Порошенко превратится в такой же фарс, как и предыдущие – Турчинов
5
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества
4
У Байдена рассматривают поддержку партизанского движения в Украине - СМИ
3
Украина подготовила 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу - Ермак
Голосов: 12014
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть