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пятница, 01 октября 2021 13:50

Стартовал осенний призыв в армию

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Стартовал осенний призыв в армию
В Украине стартовал осенний призыв. В армию в этом году планируют отправить более 13 тыс. новобранцев. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

1 октября в Украине стартовал осенний призыв в ряды Вооруженных сил Украины и другие военные формирования.

Первые отправки в войска планируют начать 5 октября. Завершится призыв 21 декабря, сообщили в Офисе президента Украины.

Согласно распоряжению Кабмина общее количество осенних призывников в этом году в Украине будет составлять 13 575 человек, из которых будет призвано в ВСУ - 6500 человек, в Госспецтрансслужбу - 600 человек, в Национальную гвардию - 4775 человек, в Госпогранслужбу - 1700 человек.

Для проведения призыва выделили из бюджета 71,1 млн грн. Для призыва в Вооруженные силы Украины - 34,1 млн грн, Национальную гвардию - 25 млн грн, Государственную пограничную службу - 8,9 млн грн, Государственную специальную службу транспорта - 3,1 млн грн.

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На одного призывника выделяют 4633 грн 13 коп. Из них 4540 грн - денежная помощь, 93 грн 13 коп. - для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу.

На срочную военную службу в октябре - декабре 2021 года призывают мужчин, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет. И старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Отсрочка предусмотрена для студентов, по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья.

В перспективе в Украине должна быть выстроена система, чтобы каждый мог в случае необходимости защитить свой дом и Родину, оказать первую медицинскую помощь.

После этого можно вообще отказаться от призыва.

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Дата
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