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пятница, 24 декабря 2021 12:04

Бегать на полигоне с автоматом не будем: всё о воинском учете для женщин

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Бегать на полигоне с автоматом не будем: всё о воинском учете для женщин

17 декабря вступил в силу приказ Минобороны №313 от 13.10.2021 о перечне профессиональных отраслей и профессий женщин, которые должны стать на военный учет. В список попали 35 направлений, каждое из которых содержит десятки специальностей – журналистика, телекоммуникации, гостинично-ресторанное дело, информационные технологии, финансы, юриспруденция, экономика, полиграфия, психология, химия и биология и другие. Это значит, что на воинский учет должны стать сотни тысяч украинок.

23 декабря на брифинге начальник управления персонала командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач уточнил: "Воинский учет – это не призыв на службу".

Gazeta.ua разбирала, что именно предполагает этот приказ.

Что такое воинский учет

"Воинский учет ведется с целью обеспечения полного и качественного укомплектования Вооруженных Сил и других военных формирований, образованных в соответствии с законами, личным составом в мирное время и особый период", - говорится в постановлении Кабмина от 7 декабря 2016 № 921.

Нахождение на воинском учете не означает, что женщинам придется бегать на полигоне с автоматом, оставив дома детей и основную работу. Ведь будут призывать только в случае объявления мобилизации или введения военного положения.

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В мирное время женщин могут взять на военную службу только в добровольном порядке, по контракту. Также чтобы выехать за границу, не нужно брать никаких справок в военкоматах, ведь запрет на выезд предусмотрен только во время военного положения.

Как стать на воинский учет

Все военнообязанные должны лично прибыть в военные комиссариаты по месту жительства, написать заявление и предоставить пакет документов: копии и оригиналы паспорта, идентификационного кода, свидетельств об учебе, браке и рождении детей, справки с работы, три цветные фотографии размером 3 на 4 см.

Далее военкомат должен направить женщину на прохождение военно-врачебной комиссии по месту жительства, чтобы определить пригодность к службе по состоянию здоровья.

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Кто и когда

Женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие специальность или профессию, соответствующую военно-учетной специальности, и пригодные по состоянию здоровья к службе, становятся на воинский учет. Беременность и наличие малолетних детей обязательство не отменяет.

Сделать это нужно в течение 2022 года. Контролировать должны руководители предприятий, учреждений, организаций, где работают женщины. Однако не исключено, что эти сроки продлятся.

Министерство обороны сократит список профессий и специализаций, согласно которому женщины должны стать на воинский учет. В настоящее время в нем есть профессии, которые действительно не понадобятся ВСУ, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Какова цель

В войсках назрела необходимость широкого воинского учета женщин, однако этот процесс будет происходить постепенно, говорит главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Назрела необходимость создания такого документа, который позволял бы нам, военным, видеть женщин, которых можно будет использовать при защите нашего государства. Поэтому родился этот указ по более чем 100 специальностям", – сказал он.

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С 2023 года женщины будут платить штрафы от 850 до 1700 грн в случае отказа встать на воинский учет. Штрафы от 5100 до 8500 грн могут быть наложены на работодателей, которые обязаны проконтролировать этот процесс.

Сколько женщин сейчас служат?

На сегодняшний день в ВСУ служат 32,5 тыс. женщин-военнослужащих. С начала войны статус участницы боевых действий получили более 16,7 тыс.

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Дата
24
декабря

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