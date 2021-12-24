Воинский учет для женщин: в Минобороны сократят перечень профессий

Завитневич с министром обороны Резниковым согласовали, что перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения. Фото: armyinform.com.ua

Министерство обороны сократит список профессий и специализаций, согласно которому женщины должны становиться на воинский учет.

Сейчас в перечне есть профессии, которые действительно не понадобятся ВСУ, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в Facebook. Соответствующее решение уже согласовали с главой Минобороны Алексеем Резниковым.

"Такая норма была и раньше, но перечень определял Кабинет министров. Кабмин является большим коллегиальным органом, а иногда решения нужно принимать уже сегодня. В законе же мы сделали рамку, что этот перечень определяет Министерство обороны. Но так случилось, что этот перечень юстировался и когда он вышел, мы увидели, что список очень большой", - написал Завитневич.

По словам политика, закон приняли еще весной 2021 года. Он предполагает, что женщины, которые имеют специальность и (или) профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности и годны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на учет военнообязанных.

"Там есть профессии, которые не понадобятся воинским формированиям. Но сама инициатива правильная, страна должна знать свои резервы, мы должны быть готовы, потому что ситуация обязывает", - добавил Завитневич.

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В Украине 17 декабря вступил в силу приказ Минобороны № 313, согласно которому работающие женщины должны стать на военный учет. Также утвержден список специальностей и профессий для женщин, после получения которых эти специалисты должны стать на военный учет. В этот список вошли такие популярные профессии, как медики, фармацевты, программисты, финансисты, журналисты и многие другие. Согласно документу женщины от 18 до 60 лет должны будут становиться на учет, если они пригодны к военной службе. Взятие на военный учет женщин - это не призыв на военную службу. Желающие стать на военный учет должны написать заявление в террцентре, предоставить соответствующие документы, справку с работы. Тогда по месту регистрации женщины будут принимать решение - подлежит ли она учету. Далее - прохождение военно-врачебной комиссии.