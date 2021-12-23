Не надо бежать в военкомат: главнокомандующий ВСУ о воинском учете для женщин

Назрела необходимость создания документа, который позволяет военным видеть женщин, которых возможно использовать при защите Украины. Фото: armyinform.com.ua

Приказ Министерства обороны о пребывании женщин на воинском учете внедрили, чтобы посчитать женщин, которые смогут защищать государство.

Не надо бежать в военкомат уже завтра, занимать очередь или искать кого-то, кто поможет, заявил 23 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время презентации концепции наградной системы главнокомандующего ВСУ, передает "Интерфакс Украина".

"Назрела необходимость создания такого документа, который позволял бы нам, военным, видеть женщин, которых возможно использовать во время защиты нашего государства. Туда "вбили" чуть больше 100 специальностей. Хочу успокоить женщин. Я за гендерное равенство и полностью это поддерживаю. Мы будем делать все планово, постепенно, и все будет хорошо", - сказал он.

Приказом Минобороны утверждается перечень профессий, подходящих соответствующим военно-учетным специальностям, и обязывающий женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.

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В Украине 17 декабря вступил в силу приказ Минобороны № 313, согласно которому работающие женщины должны встать на военный учет. Также утвержден список специальностей и профессий для женщин, после получения которых эти специалисты должны стать на военный учет. В этот список вошли такие популярные профессии, как медики, фармацевты, программисты, финансисты, журналисты и многие другие. Согласно документу женщины от 18 до 60 лет должны будут становиться на учет, если они пригодны к военной службе.