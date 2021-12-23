В ВСУ объяснили военный учет для женщин

Речь идет об обороне государства, объяснили в ВСУ. Фото: @GeneralStaff.ua

Взятие на военный учет женщин – это не призыв на военную службу.

Об этом на брифинге сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Ярослав Горбач, сообщает Gazeta.ua

"Сегодня никто никого не призывает на военную службу без их согласия", – сказал.

Он напомнил: все женщины, имеющие специальность или профессию, сродную военно-учетной специальности, и пригодные к прохождению военной службы, берутся на военный учет.

"До конца 2022 года ни один руководитель предприятия, учреждения, организации, где работают женщины, которые должны стать на военный учет, а также сами женщины не будут привлекаться ни к какой ответственности.

Административные санкции со стороны начальников административных центров комплектования не будут применяться", - сказал Горбач.

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В ВСУ объяснили, что цель - иметь четкую количественную цифру, представление об имеющихся дефицитных военно-учетных специальностях. "Которые при необходимости в будущем могут быть использованы для обороны государства", - сообщил Горбач.

"Например, женщина, которая работает бухгалтером. Она, во-первых, должна сообщить своему руководителю предприятия. Во-вторых - явиться в территориальный центр комплектования в течение 2022 года. И для себя выяснить, подлежит ли она военному учету.

Потому что есть возрастные ограничения, по состоянию здоровья", - сказал начальник Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, полковник Валерий Куценко.

Желающие стать на военный учет должны написать заявление в терцентре, предоставить соответствующие документы, справку с работы. Тогда по месту ее регистрации будут принимать решение – подлежит ли лицо учету. Далее – прохождение военно-врачебной комиссии.

Все предприятия ведут первичный учет военнообязанных, напомнил полковник.

Дополняется.