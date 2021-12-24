Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин

Соцсети всколыхнула новость о воинском учете для женщин в Украине. 17 декабря вступил в силу указ Минобороны о списке специальностей и профессий военнообязанных. Перечень охватывает сотни специальностей, среди которых менеджеры, главные бухгалтеры и журналисты.

Приказ ввели, чтобы посчитать женщин, которые смогут защищать государство. В то же время взятие на воинский учет женщин - это не призыв на военную службу. Сейчас в ВСУ служат 32,5 тыс. женщин. С начала войны статус участниц боевых действий получили более 16,7 тыс. женщин-военнослужащих.

В сети шутят, что скоро женщины заполонят военкоматы. Gazeta.ua предлагает реакцию пользователей и самые интересные мемы на эту тему.

Фото: FACEBOOK OLEKSANDR RUBAN

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В мирное время женщин могут взять на военную службу лишь добровольно по контракту. И чтобы выехать за границу, не нужно брать никаких справок в военкоматах. Запрет на выезд предусмотрена лишь во время военного положения.

До конца 2022 года руководителей предприятий, учреждений, организаций, где работают женщины, которые должны стать на воинский учет, а также непосредственно женщин не будут привлекать ни к какой ответственности. Административные санкции со стороны начальников административных центров комплектования также применять не будут.

До 2023-го все военнообязанные должны лично прибыть до военных комиссариатов по месту жительства, написать заявление и предоставить пакет документов: копии и оригиналы паспорта, идентификационного кода, свидетельств об учебе, о браке и рождении детей, справки с работы, три цветные фотографии размером 3 на 4 см. Далее военкомат должен направить женщину на военно-врачебную комиссию по месту жительства, чтобы определить пригодность к службе по состоянию здоровья.

Женщины от 18 до 60 лет, которые имеют специальность или профессию, родственную военно-учетной специальности, и годные по состоянию здоровья к службе, берут на военный учет. Беременность и наличие малолетних детей обязательства не отменяет.

С 2023 года женщины будут платить штрафы от 850 грн до 1700 грн в случае отказа встать на воинский учет. Штрафы от 5100 грн до 8500 грн могут наложить на работодателей, которые обязаны проконтролировать этот процесс.

24 декабря стало известно, что список профессий и специализаций, по которому женщины должны встать на воинский учет, сократят. Соответствующее решение уже согласовали с главой Минобороны Алексеем Резниковым, поскольку сейчас в нем есть профессии, которые действительно не понадобятся ВСУ.