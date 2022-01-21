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суббота, 22 января 2022 00:00

Военный учет женщин: Минобороны направило на согласование обновленный закон

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Военный учет женщин: Минобороны направило на согласование обновленный закон
Закон о военном учете женщин обновили. Фото: KyivPost

В Министерстве обороны Украины была разработана новая редакция закона о военном учете для женщин. Теперь список профессий и специальностей предлагают сократить.

Об этом сообщили в Минобороны.

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Обновленную редакцию приказа отправили на согласование в МВД, СБУ и Службу внешней разведки.

В документе определены 14 специальностей и 6 профессий, получение которых предусматривает постановку на военный учет. Эти 20 направлений объединяют около 100 военно-учетных специальностей.

Преимущественно речь идет о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита. Окончательный список будет утвержден после получения согласований от других ведомств.

"В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, которые наши военные считают актуальными в обозримой перспективе. Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, требующих военного учета женщин на данном этапе. Соответственно, это позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше", – объяснил министр обороны Алексей Резников.

Предыдущая редакция объединяла более 200 таких специальностей.

Резников также разъяснил ситуацию относительно штрафов в отношении женщин, которые должны стать на военный учет.

"Что касается штрафов, то они не могут применяться к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет. Военнообязанные – это граждане, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства. Военнообязанным человек становится только после постановки на военный учет. Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на военный учет и до момента становления на учет они не являются такими" — отметил Резников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал министра обороны Алексея Резникова сократить перечень специальностей и профессий, обязывающих женщин встать на воинский учет. Соответствующая петиция украинцев набрала более 37 тысяч подписей.

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