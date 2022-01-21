Воинский учет для женщин могут отменить

Министерства юстиции и обороны Украины рассмотрят отмену обязательной постановки на воинский учет женщин.

Соответствующее поручение дал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

"Минюст и Минобороны рассмотрят отмену обязательной постановки на воинский учет женщин после моего депутатского обращения", - написал Гончаренко.

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Ранее нардеп также подал в Раду законопроект об отмене обязательной постановки на воинский учет женщин.

"В частности, предлагаю вернуть нормы, где определялось: на учет берутся женщины, имеющие профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности", - напомнил политик.

С 17 декабря в Украине вступил в силу указ Министерства обороны о списке специальностей и профессий военнообязанных. Женщин, работающих по определенным специальностям, теперь будут ставить на воинский учет.

Взятие на воинский учет женщин – это не призыв на военную службу, объяснили в ВСУ.

Всё, что нужно знать о воинском учете для женщин, - по ссылке.