Минобороны разрабатывает инструкцию по военному учету для женщин

Не исключается, что стать на военный учет можно будет электронно. Фото: mil.gov.ua

До конца следующей недели должны разработать алгоритм, как женщинам стать на военный учет. Необходимая информация появится на сайте военкоматов или Министерства обороны Украины.

Об этом сообщила советник заместителя министра обороны Наталья Воронкова, пишет "Громадське радіо".

"Я позвоню в несколько военкоматов и узнаю, есть ли у них план действий. Потому что каждый военкомат самостоятельно определяет алгоритм, как стать на учет. Думаю, что мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов", - сказала Воронкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские военные впервые применили американские Javelin

Добавила, что стать на военный учет можно будет электронно.

"Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно. Чтобы вы отправили свои данные онлайн. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали быструю процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на учет", - отметила Воронкова.

17 декабря вступил в силу указ Министерства обороны о перечне специальностей, после получения которых женщины берутся на военный учет. Теперь работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, уже работающие на предприятии по перечню, встали на военный учет. Также при принятии на работу женщин следует проверять наличие военно-учетных документов и отметок о взятии на военный учет. Нарушения норм будут караться штрафами от Гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки. Предельный возраст пребывания в запасе и в военном резерве – 60 лет.