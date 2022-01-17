Воинский учет женщин: в Минобороны объяснили, когда начнут штрафовать работодателей

В Минобороны заверили, что в 2022 году штрафов не будет. Фото: УНИАН

Работодателей, работницы которых не станут на воинский учет, в 2022 году не будут штрафовать. Это касается и самих женщин.

Об этом напомнила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

"Штрафов в 2022-м не будет. Сейчас этот вопрос также изучают на предмет возможных изменений", - написала она.

Сейчас не нужно женщинам идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы. - Gazeta.ua). По ее словам, этот год будет переходным во внедрении указа Минобороны. Продолжается работа по совершенствованию процедур.

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"Сейчас работают над упрощением порядка постановки на учет. Изучают вопрос приоритетности профессий, родственных военно-учетным специальностям. Поэтому будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит", - добавила Маляр.

Вопрос упрощения всех процедур постановки на учет прорабатывают как для мужчин, так и женщин. В частности, речь идет о "цифровизации" тех процессов, которые технически возможно перевести в онлайн.

С 17 декабря в Украине вступил в силу указ Министерства обороны о списке специальностей и профессий военнообязанных. Женщин, работающих по определенным специальностям, теперь будут ставить на воинский учет. Взятие на воинский учет женщин - это не призыв на военную службу, объяснили в ВСУ. С 2023 года женщины будут платить штрафы в случае отказа встать на воинский учет. Штрафы могут быть наложены на работодателей, которые обязаны проконтролировать этот процесс.