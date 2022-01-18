Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран

Юлия Микитенко с 2015 по 2018 год служила в 25-м батальоне "Киевская Русь" в составе 54-й отдельной механизированной бригады. В 22 года стала командиром взвода разведки. В 2018-2020 годах служила командиром взвода – офицером-воспитателем в Киевском военном лицее. Фото: Тарас Подолян

Для женщины в армии больше требований. Если мужчина не знает характеристик своего оружия – безразлично, если женщина – то о ней сразу скажут, что не компетентна. Такое мнение выразила в интервью журналу "Країна" ветеран российско-украинской войны на Донбассе Юлия Микитенко. В 2017-2018 годах командовала разведывательным взводом 25-го батальона "Киевская Русь" 54-й бригады.

По ее словам, женщины сталкиваются с бытовыми и моральными трудностями на войне так же, как и мужчины.

"Чисто физиологически не всегда есть возможность подмыться, постираться. Голову я мыла в холодной воде. Иногда топила снег на печке. Ужасно неудобно ходить в туалет, особенно зимой, когда на тебе два слоя термобелья, потом еще какие-то комбинезоны теплые. Но я себе не могла их позволить, потому что было бы неудобно ходить в туалет. Особенно если на тебе броник, разгрузка. И все нужно поднять, расстегнуть штаны, все слои термухи – это ужас. Это единственное, от чего меня до сих пор дергает. На позиции туалет – это вырытая яма и брошенные две РПГ сверху, ты стоишь так, еще и свистит над тобой. Хотя так же и для мужчин. Они же тоже хотят иногда помыться нормально, в туалет сходить. Здесь я не выделяла бы отдельно.

Поскольку я была командиром, имела возможность снабжать себя средствами гигиены. Если в подразделении есть женщина рядовая, ей нужно искать возможности выехать в город или кого-то просить. Наверное, это женский дискомфорт. Не все могут подойти к командиру и попросить купить подобные вещи. Да и, наверное, немногие из командиров согласятся. Я бы хотела, чтобы офицеры-командиры проявляли больше эмпатии, понимания по отношению к женщинам", - рассказала она.

По мнению ветерана, женщина-военнослужащая не должна проявлять слабость, чтобы ее мужчины принимали на равных.

"Перманентный сексизм и шутки: "А тебе не страшно? А там стреляют. Давай я понесу твой автомат". Когда идут первые маркеры, нападки со стороны мужчин, очень важно их пресекать. Если женщина позволит из-за этой шутки нести автомат, проявит слабость, то все – репутация и авторитет уже утрачены. И их очень тяжело вернуть. Поэтому выстраивание своего авторитета начинается с первой секунды, когда ты заходишь в подразделение. То, как ты говоришь, двигаешься, что носишь в снаряжении – это важно. Ибо за каждую вещь вцепятся, как собаки. Если мужчина не умеет заряжать магазин – это окей, если женщина – то она выслушает столько о себе и что ей не место в армии, ее место – это кухня, дети. То неумение, которое для мужчин норма, для женщины – 10 раз позор. Хотя они одинаковые. Если она хочет, чтобы ее воспринимали на том же уровне, что и мужчину, то ей нужно пахать в десять раз больше. Мужчина не знает ТТХ (тактико-технические характеристики - Gazeta.uaa) своего автомата – пофиг, женщина не знает – она не компетентна.

Страшное давление – это то, что почувствует женщина, когда придет в подразделение. Главное – выдержать и поставить на место всех и себя в этом всем. Военный – это такая же профессия. Единственный совет, который можно дать – просто хорошо делать свою работу. Делай это хорошо. Делай лучше всего", – отметила Микитенко.

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57 тыс. женщин служат и работают в украинской армии по состоянию на 2021 год. Среди них более 31 тыс. – военнослужащие. С начала войны с Россией количество женщин в ВСУ удвоилось. В 2014 год их было более 14 тыс. Более 21 тыс. женщин – участники боевых действий. К началу 2021 года на командных должностях были более 900 офицеров-женщин. Это один из самых высоких показателей среди других армий мира. С 2020 года для женщин стали доступны почти все специальности в украинской армии.