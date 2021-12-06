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понедельник, 06 декабря 2021 12:19

Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
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6 декабря Вооруженные силы Украины отмечают 30-летие создания. Дата совпадает со стартом Первого зимнего похода армии Украинской Народной Республики, первой страницей в истории нашей армии – 6 декабря 1919 года.

30 лет независимой Украины войско менялось. Особенно ощутимо – с началом российско-украинской войны. Сменило "дубок" на "пиксель", кильку в томате на лосось, училось у коллег из Североатлантического альянса и обменивалось опытом с ними. Отбило у оккупанта 12 городов Донбасса и держит оборону на 457 км линии фронта.

Gazeta.ua собрала подборку самых интересных фактов о нашей армии.

25 место занимает украинское войско в рейтинге 140 самых мощных армий мира и 7-е – в Европе, по оценке Global Firepower Index 2021. За год поднялось на две строчки, а в 2019-м было 29-м.

Автор: Сергей ЛОЙКО
  Бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года по 21 января 2015-го. Закончились после полного разрушения обоих терминалов и диспетчерской башни аэропорта
Бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года по 21 января 2015-го. Закончились после полного разрушения обоих терминалов и диспетчерской башни аэропорта

980 тыс. человек служили в ВСУ в 1991 году. В настоящее время численность армии составляет более 246 тыс. человек, военнослужащих – около 195 тыс. В этом году принят закон, предусматривающий увеличение численности Вооруженных сил Украины до 261 тыс. человек, в том числе 215 тыс. военнослужащих.

До начала российско-украинской войны в 2013 году украинская армия насчитывала 165 тыс. военных и гражданских служащих, а уже в 2014-м – 250 тыс.

Первыми в мире отказались от ядерного оружия

220 стратегических носителей ядерного оружия унаследовала наша страна от Советского Союза. В мире Украина в 1991 году занимала третье место по ядерному потенциалу – после США и России. 5 декабря 1994-го подписала Будапештский меморандум, согласно которому добровольно стала безъядерным государством в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов, РФ и Великобритании.

На 1 июня 1996 года на территории Украины не осталось ни одного ядерного боеприпаса или боезаряда. ВСУ первыми в мире отказались от ядерного оружия.

Автор: GettyImages
  В аэропорт Борисполь в Киеве прибыл самолет с американской помощью Вооруженным силам Украины. Разгружают многоцелевые автомобили Humvee, 2015 год
В аэропорт Борисполь в Киеве прибыл самолет с американской помощью Вооруженным силам Украины. Разгружают многоцелевые автомобили Humvee, 2015 год

55-й отдельный ордена Красного Знамени Петроковский полк связи 13-й армии первым среди военных формирований бывшего СССР принес военную присягу на верность Украине 23 декабря 1991 года. Сейчас это отдельный полк связи оперативного командования "Запад", дислоцируется в Ривне.

145 тыс. военнослужащих служат в Сухопутных войсках Украины, по данным The Military Balance 2021. Это самый многочисленный вид ВСУ. 45 тыс. военных – в Воздушных силах, 11 тыс. – в ВМС, 8 тыс. – в Десантно-штурмовых войсках, неизвестное количество – в Силах специальных операций.

На вооружении пехотинцы имеют 858 танков, 1184 боевые машины пехоты, 622 бронетранспортера, 547 разведывательных машин, 1818 единиц артиллерии, 90 тактических ракетных комплексов, 58 вертолетов. Военно-морские силы имеют 1 фрегат и 10 военных судов меньшего класса. Украинская авиация: 71 истребитель, 14 бомбардировщиков, 31 штурмовик, 29 транспортных самолетов.

Более 1100 единиц вооружения и военной техники получили ВСУ в этом году. В частности, пять самолетов и четыре вертолета, 43 БТР и БМП, 266 снайперских винтовок, 80 минометов, 468 реактивных пехотных огнеметов, три беспилотных авиакомплекса "Лелека". Кроме того – 3,5 млн ракет и боеприпасов разных типов и назначения.

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Каждый 20-й украинский миротворец – женщина

45 тыс. военнослужащих ВСУ приняли участие в 27 международных операциях по поддержанию мира и безопасности в Европе, Азии, Африке с 1992 года. В этом году 331 военный принял участие в 8 международных операциях в составе миротворческих сил. Каждый 20-й украинский миротворец – женщина.

57 тыс. женщин служат и работают в украинской армии по состоянию на 2021 год. Среди них более 31 тыс. – военнослужащие женщины. С начала войны с Россией количество женщин в ВСУ удвоилось. В 2014 год их было более 14 тыс. Более 21 тыс. женщин – участники боевых действий. К началу этого года на командных должностях были более 900 офицеров-женщин. Это один из самых высоких показателей среди других армий мира. С 2020 года для женщин стали доступны почти все специальности в украинской армии.

3990 солдат и офицеров ВСУ не нарушили присягу на верность Украине во время аннексии Крыма Россией в марте 2014 года. Всего их было на полуострове 13478. Руководитель ВМС адмирал Денис Березовский не только перешел на сторону россиян, но и призвал к этому подчиненных.

Автор: Reuters
  Украинские бойцы на военной базе в крымском городе Бельбек, вблизи Севастополя, 22 марта 2014 года. Россияне окружили авиабазу и выдвинули ультиматум – требовали сдаться
Украинские бойцы на военной базе в крымском городе Бельбек, вблизи Севастополя, 22 марта 2014 года. Россияне окружили авиабазу и выдвинули ультиматум – требовали сдаться

5 дней оказывал сопротивление оккупантам экипаж тральщика "Черкассы". Во время вторжения россиян судно было на озере Донузлав. Выход из бухты оккупанты заблокировали, затопив списанные корабли. 20 марта российские военные выдвинули ультиматум о переходе на сторону РФ. Часть членов экипажа написали рапорт на увольнение и сошли с корабля, остальные отказались выполнить требования оккупантов. Совершили две попытки вырваться из Донузлава. 24 марта "Черкассы" оставались единственным военным судном на Донузлаве под украинским флагом. 25-го вечером российские военные захватили корабль после двухчасового штурма с применением вертолетов Ми-35 и скоростных катеров. Захваченное судно – до сих пор во временно оккупированном Севастополе.

Более 80% кораблей своего флота потеряли ВМС Украины во время аннексии полуострова россиянами.

423 тыс. украинцев имеют статус участника боевых действий. Для сравнения – за 10 лет войны СССР в Афганистане (1979–1989) ее участниками стали около 160 тыс. украинцев.

470 км за 22 дня прошли десантники 95-й бригады на Донбассе в отрыве от основных сил в июле-августе 2014 года, из них 170 – с боями на территории противника. Это самый длинный рейд бронетехники в военной истории. В ходе рейда подразделения ВСУ впервые вступили в бой с регулярными войсками РФ. Посеяли панику в рядах противника, уничтожили ряд укреплений и соединений террористов. Прорвали оборону Лисичанска, захватили высоту Саур-Могила, выбили боевиков из Мариновки и Степановки, что деблокировало украинских военных вблизи границы с Россией, позволило им выйти из оцепления. Организовали переправу на правый берег реки Миус и вывели до пяти батальонов из состава 24-й, 51-й, 72-й и 79-й бригад.

52 военнослужащих ВСУ получили звание "Герой Украины" за время российско-украинской войны. В общей сложности его имеют 54 военных. 31 из них – посмертно.

242 дня продолжалась оборона Донецкого аэропорта украинскими военными, начиная с 26 мая 2014 года.

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Автор: Сергей ЛОЙКО
  Бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года по 21 января 2015-го. Закончились после полного разрушения обоих терминалов и диспетчерской башни аэропорта
Бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года по 21 января 2015-го. Закончились после полного разрушения обоих терминалов и диспетчерской башни аэропорта

146 дней бойцы ВСУ защищали Луганский аэропорт. Большую часть времени военные находились в полном окружении, получали воду, еду и боеприпасы "с неба" благодаря авиации. Покинули аэродром 1 сентября 2014-го после полного его разрушения российской артиллерией.

Более 4100 военнослужащих погибли в войне с Россией, по данным ООН в 2019 году. Около 10,5 тыс. получили ранения. Боевики потеряли около 5,6 тыс. убитыми и 13,5 тыс. ранеными.

26 октября украинские военные впервые использовали Bayraktar, разведывательно-ударный беспилотный комплекс, в операции Объединенных сил, а именно вблизи поселка Гранитное Донецкой области. Приказ отдал Главнокомандующий генерал-лейтенант Валерий Залужный, чтобы пресечь обстрел со стороны боевиков. Так уничтожили пушки врага. Таких аппаратов в Украине шесть. Закупили их у Турции в 2018 году. Правительство планирует купить еще 20.

303 стандарта Североатлантического альянса были введены в ВСУ. В 2016-м было 65. В частности, это изменения в продовольственном и материальном обеспечении, оценках их качества, а также подходах к военной подготовке.

20 стран мира посетили корабли Военно-морских сил ВСУ за 30 лет. Побывали на всех континентах, кроме Антарктиды и Австралии.

68% украинцев доверяют армии. Это самый высокий показатель среди всех государственных институтов страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного в июле-августе 2021 года.

9 место в мире занимает Украина по количеству резервистов. Более 230 тыс. человек зачислены в оперативный состав первого резерва, который в случае призыва должен стать в ряды войск. Количество резервистов-контрактников в Украине увеличилось в пять раз с 2014 года. В настоящее время их более 11 тыс.

25 бригад территориальной обороны созданы в Украине: по одной в каждой области и отдельно в Киеве.

102 военных капеллана служат в ВСУ. 25 имеют статус участника боевых действий. Самому молодому капеллану 30 лет, а самому старшему - 73. С 2017 года во всех боевых частях и подразделениях ВСУ появилась должность военных капелланов по аналогичному опыту Канады, Германии, Польши, Великобритании и США.

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61 почётное наименование присвоили воинским частям ВСУ за последние шесть лет. В частности, носят имена Игоря Сикорского, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, деятелей УНР – Якова Гандзюка, генерал-хорунжего Юрия Тютюнника, героев казацких времен – Ивана Мазепы, Ивана Сирко, Богдана Хмельницкого.

17 подразделений в Харькове, Краматорске, Одессе, Киеве и Львове получат наименования к 30-летию Вооруженных сил.

Более 400 наименований продуктов насчитывает меню армейских столовых. В марте 2020 года ВСУ начали переходить на новую систему питания по каталогу продуктов. Так на тарелках воинов появились ананасы, киви, бананы, разные виды рыбы и мяса, каши, супы, вареники и т.д.

Автор: mil.in.ua
  В марте 2020 года Вооруженные силы начали переход на новую систему питания по каталогу. Меню насчитывает более 400 наименований продуктов
В марте 2020 года Вооруженные силы начали переход на новую систему питания по каталогу. Меню насчитывает более 400 наименований продуктов

11 цветов беретов существует в разных видах и родах ВСУ благодаря реформам материального обеспечения. Например, берет цвета марун – у десантников, морская волна – у морпехов, пламя – у артиллеристов, пурпур – у президентского полка и т.д.

72 211 пользователей подписались на страницу 93-й отдельной механизированной бригады в Facebook - больше всего среди всех сухопутных бригад мира.

Олег Микац – самый молодой генерал украинской армии. Первый из них не служил в советской. Бывший командир 93 бригады в августе 2015-го получил звание генерал-майора. В тот момент ему было 39 лет. Сейчас - командующий оперативным командованием "Восток".

Единственная женщина в ВСУ имеет звание бригадного генерала. Полковник медицинской службы, 47-летняя Татьяна Остащенко получила его в августе 2021-го.

65% военных увольняются после своего первого контракта в армии, выяснили аналитики фонда "Повернись живим" в прошлом году.

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133,5 млрд грн составляет бюджет ВСУ на 2022 год. Возрастет на 12 млрд по сравнению с нынешним. 71,2 млрд пойдет на денежное довольствие и зарплаты военным.

В 2010-2014 годах бюджет армии не превышал одного процента валового внутреннего продукта страны. С 2015 составляет более двух процентов ВВП.

Автор: Лилия ДВОРЕЦКАЯ, Ксения ПАНТЕЛЕЕВА
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