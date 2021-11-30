НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса

Gazeta.ua подготовила обзор прессы – что писали 24-30 ноября в мировых средствах массовой информации об Украине и событиях вокруг нее.

"Министры НАТО обсуждают наращивание сил России у границ Украины", France 24, Франция

Министры иностранных дел стран Североатлантического альянса встретятся 30 ноября – 1 декабря, чтобы обсудить противодействие наращиванию российских войск у украинских границ. Опасаются, что Кремль готовит вторжение.

Встреча в столице Латвии Риге проходит в момент, когда на восточном фланге НАТО союзники борются с миграционным кризисом, который подпитывает прокремлевский режим в Беларуси.

Не хватает ясности по поводу российских намерений

"Не хватает ясности по поводу российских намерений. Но во второй раз в этом году видим необычную концентрацию сил России возле украинских границ - тяжелую бронетехнику, дроны, системы радиоэлектронной борьбы и десятки тысяч боеспособных войск", - говорит генсек НАТО Йенс Столтенберг в Риге.

Москва отрицает, что планирует нападение и обвиняет НАТО в разжигании напряженности.

Министры НАТО обсуждают планы на случай нового вторжения России в Украину. Альянс стремится показать Кремлю, что ему грозит серьезная цена, если нападет. В то же время, его не хотят провоцировать на дальнейшую агрессию.

В НАТО обсуждают планы на случай нового вторжения России в Украину

Альянс может предоставить дополнительную поддержку украинской армии и усилить страны НАТО, расположенные вдоль границ с Россией.

Украина претендует на вступление в Североатлантический альянс. Она будет представлена своим министром иностранных дел на встрече, хотя Киев не подпадает под действие пакта о коллективной обороне НАТО.

Автор: Reuters Украинские военные принимают участие в военных учениях у границ с аннексированным Россией Крымом

Президент США Джо Байден заявил, что будет говорить с главами России и Украины, чтобы попытаться ослабить растущее напряжение.

В то же время, члены НАТО Польша, Литва и Латвия столкнулись с другой угрозой с востока. Она займет первое место в повестке дня в Риге. Эти страны обвиняют в гибридной атаке союзника Москвы Беларусь, которая ввезла тысячи мигрантов к их границам.

Автор: Reuters Тысячи мигрантов остаются в белорусском логистическом центре у польской границы и регулярно пытаются прорваться в Польшу.

НАТО солидарен со своими восточными членами, но в основном остается в стороне от их проблем, поскольку уровень угрозы от действий белорусов и россиян сейчас в серой зоне, и не достигает фактической агрессии.

Президент Польши Анджей Дуда на встрече со Столтенбергом обсудил возможное увеличение количества сил НАТО на восточных границах Североатлантического альянса.

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Глава ЕС Урсула фон дер Ляйен пообещала усилить сотрудничество против таких вызовов, как наплыв мигрантов. Напряжение на границах несколько уменьшилось, ведь нелегалы начали возвращаться в Ирак. Однако Варшава и Вильнюс настаивают, что кризис далек от завершения.

"Несомненно, режим Лукашенко и поддерживающие его силы продолжают испытывать единство западного мира и его способность реагировать", – заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Украина, Грузия и Молдова хотят с пользой дружить с ЕС", Politico, США



Три самых больших энтузиаста вступления в Евросоюз на востоке - Молдова, Грузия и Украина - хотят убедить Брюссель продолжить сближение. В то же время, они знают, что не будут членами в ближайшее время. Другими словами, хотят быть друзьями ЕС с пользой, а членство может подождать.

Более тесные связи могут принести пользу также ЕС, который хочет иметь дружественных демократических соседей на востоке, и не дать им попасть под влияние России. Но Евросоюз боится быть вовлеченным в нестабильность и конфликты в регионе.

Зеленский заявил о возможной попытке госпереворота при поддержке России и участии самого богатого олигарха. Кремль отверг обвинения. Ахметов назвал их "абсолютной ложью"

Продолжается наращивание российских войск на границе с Украиной и разговоры о сговоре с целью свержения власти в Киеве. Президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть разведданные о возможной попытке государственного переворота при поддержке России и участии самого богатого украинского олигарха Рината Ахметова. Кремль отверг обвинения, а Ахметов назвал их "абсолютной ложью".

Автор: Reuters Встреча с журналистами президента Зеленского, на которой он заявил, что Россия и олигарх Ахметов планируют переворот

Грузия погрязла в глубоком длительном внутреннем кризисе, парализовавшем правительство. Действия Тбилиси резко критикуют из-за отступления от демократических достижений. Оказались тщетными усилия по урегулированию кризиса, в частности со стороны главы Европейского совета Шарля Мишеля.

Кишинев заключил соглашение с "Газпромом", чтобы обеспечить достаточные поставки этой зимой. Критики в Брюсселе говорят, уступки дадут Москве слишком много влияния на политическое будущее Молдовы

В Молдове первоначальный энтузиазм и большие надежды на новое проевропейское правительство президента Майи Санду ослабли из-за сложного разрешения спора с Россией о контрактах на газ. Хотя Кишинев заключил соглашение с "Газпромом", чтобы обеспечить достаточные поставки этой зимой, критики в Брюсселе говорят, что соглашение предусматривало уступки, которые дадут Москве слишком много влияния на политическое будущее Молдовы.

Перспектива членства для тройки – на далекие годы. Ни одна из стран не является кандидатом в члены. Даже получение такого статуса не гарантирует членства, что могут подтвердить западно-балканские страны – Сербия, Черногория, Албания и Северная Македония. Они после получения статуса на многие годы оказались в коридоре ожидания.

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Сторонники более тесных связей с тройкой говорят, что им следует дать стимулы для продвижения по западному пути с демократическими реформами.

"Если не дадим странам более широкую повестку дня на следующее десятилетие, то мотивация для реформ там начнет гаснуть. ЕС не предлагает им амбициозную повестку дня, потому что несколько крупных столиц скептически относятся к дальнейшим шагам расширения, прежде чем реформируют институты Евросоюза", - говорит литовский член Европарламента Андрюс Кубилюс.

Франция холодно относится к расширению. Не раз настаивала на том, что ЕС следует фундаментально изменить структуры, прежде чем сможет принимать новых членов.

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Каждая страна тройки подписала соглашения об ассоциации с ЕС и пользуется преимуществами "глубоких и всеобъемлющих зон свободной торговли", дающих определенный доступ к единому рынку.

Одна из основных проблем для тройки – риск дальнейших провокаций Москвы. В 2013 году Кремль убедил тогдашнего президента Виктора Януковича отказаться от Соглашения об ассоциации с ЕС. Нарушение обещания спровоцировало революцию и привело к вторжению России и аннексии Крыма, а также войне на Донбассе.

"Китайская компания Skyrizon требует от Украины компенсации в $4,5 млрд", Global Times, Китай

Пекинская инвестиционная компания Skyrizon через арбитражный суд в Гааге требует компенсации за то, что Украина нарушила двустороннее соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Хочет $4,5 млрд.

Инвесторы понесли убытки в Украине и Китае из-за незаконных действий Киева. 29 января этого года президент Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении трех граждан Китая и четырех китайских компаний, включая Skyrizon, и заморозил их активы в Украине.

Все компании являлись инвесторами украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич". Санкции Украина ввела одновременно с усилиями властей США заблокировать приобретение Китаем "Мотор Сичи".

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Китайский аналитик говорит, что решение Киева – продолжение его политического подхода к компромиссу с Америкой, которая пытается сдержать рост Китая в технологической сфере.

"Несправедливые санкции не позволили "Мотор Сич" получить деньги, хотя компания была на грани банкротства. И вопрос, получит ли Украина экономическую поддержку от США", - говорит директор Департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзян.

"Мотор Сич" – крупный производитель двигателей. После 2014 года крупнейшими инвесторами фирмы стали китайские компании. В 2016 году Skyrizon предложила купить 56% акций, что поможет Китаю восполнить пробел в производстве двигателей. Однако украинский суд заблокировал данное решение.

"Черная лошадка европейской экономики – Украина имеет самый высокий ВВП за всю свою историю", Business Insider, Польша

Валовой внутренний продукт Украины никогда не был столь высок. В этом году ее экономика выйдет на рекордный уровень, и ее стоимость будет составлять примерно $195 млрд. Относительно сильная валюта тоже дает хорошие результаты. С гривной в этом году дела даже лучше, чем с польским злотым.

С гривной в этом году дела даже лучше, чем с польским злотым

"Наша цель – гарантировать стабильность основных показателей: рост ВВП, увеличение валютных резервов, допустимое ограничение инфляции. Также хотим подтянуть деловой климат в Украине к лучшим мировым стандартам. Хорошая новость – завершим 2021 год с самым высоким ВВП за свою историю – около $195 млрд", – говорит министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она заявила, что в следующем году правительство намерено внести значительные инвестиции, которые еще поспособствуют росту ВВП. Речь идет о большой программе термомодернизации зданий, а также об обновлении ирригационных систем на юге страны, что поможет сельскому хозяйству.

Автор: Getty Images Музей гривны под открытым небом в Киеве. Украинская валюта показала в этом году лучшую устойчивость, чем польский злотый

В Украине также много говорят о дальнейшей поддержке экспортеров и граждан по получению дешевых ипотечных кредитов.

С другой стороны, инвесторов волнует геополитическая ситуация вокруг страны и безопасность украинских границ.

В прошлом "Обзоре прессы" Gazeta.ua писала о возможных планах российского вторжения в Украину, аресте в Киеве палача российской тюрьмы "Изоляция" на оккупированном Донбассе, новом транше от Международного валютного фонда.