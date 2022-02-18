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пятница, 18 февраля 2022 15:33

На "Раде" появился ведущий канала Мураева

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На &quot;Раде&quot; появился ведущий канала Мураева
Ведущий канала Мураева появился в эфире парламентского канала в пятницу.

На государственном телеканале "Рада", который финансируется за счет украинских налогоплательщиков, появился ведущий телеканала "Наш", связанного с "регионалом" Евгением Мураевым.

В пятницу в эфире появился Артем Никифоров.

"Мы продолжаем прямой эфир на телеканале "Рада", меня зовут Артем Никифоров, еще недавно...", - сказал. Его прервала другая ведущая: "Привет, я Екатерина Шумило".

Потом Никифоров на YouTube-канале "Наш" заявил, что проводил "журналистское расследование" о цензуре на телеканале "Рада". И его "делегировали попасть во внутрь структуры государственного телеканала".

За эфиры с участием Никифорова Национальный совет по телевидению и радиовещанию штрафовал "Наш".

В июне прошлого года регулятор штрафовал канал за распространение российской пропаганды и разжигание вражды экс-нардепом Балицким. Никифоров, который вел эфир, не реагировал на высказывания бывшего "регионала".

Также не реагировал на разжигание вражды и пропаганду коммунистического тоталитарного режима во время эфира с экс-нардепом Симоненко, сообщал регулятор. Тогда Нацсовет заявлял о намерениях аннулировать лицензию каналу.

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Телеканал "Рада" начал тестовое вещание в новому формате 15 декабря. Официальный старт состоялся 25 января, в день рождения президента Владимира Зеленского.

Каналом занимается бывший продюсер связанных с нардепом с ОПЗЖ Виктором Медведчуком телеканалов "112 Украина" и NewsOne Алексей Семенов.

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против телеканала "Наш" 11 февраля.

Перед этим в январе петиция прекратить вещание телеканала собрала 25 тыс. голосов. В феврале сотни людей вышли под телеканал с требованием его закрыть.

В прошлом году Нацсовет штрафовал "Наш" за разжигание вражды и распространение российской пропаганды. Также - за трансляцию оскорбительных высказываний в сторону Вооруженных сил Украины и трансляцию пособника российских оккупантов Родиона Мирошника.

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Комментарии

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Дата
18
февраля

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