"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео

Сотни людей митингуют у телеканала "НАШ". Требуют его закрыть и наложить санкции на владельца, бывшего нардепа от "Партии регионов" Евгения Мураева.

Он является российским агентом, заявляют пикетчики. Скандируют "Мураева на нары!", "Остановим оружие Кремля!". Будку, где сидит охранник, обрисовали надписями: "Телеканал "Рупор Кремля", сообщают корреспонденты Gazeta.ua.

Фото: Анастасия ПРОКАЕВА

Также участники митинга требуют принятия закона о коллаборационизме и ввести уголовную ответственность за отрицание факта российской агрессии.

"Такие акции важны, потому что государство никак не реагирует на пропагандистские помойки, как телеканал "НАШ". Эти каналы подрывают базу нашей государственности. Вместо этого власть предпочитают бороться с государственными телеканалами, которые позволяют себе критику Зеленского. Вместо того, чтобы наложить санкции на Мураева и "НАШ", они рассказывают, что выделили два миллиарда гривен на государственные каналы. Забыв при этом, что дали миллиарды на свои каналы "Дом" и "Рада". Этот канал не трогают, потому что они не критикуют Зеленского", – рассказал участник акции, общественный активист Роман Ратушный.

Под зданием телеканала активисты символически сожгли вату. Скандировали: "Вата - гори!".

"Пусть россияне посмотрят на это и поймут, как они могут сгореть в своих танках, если посягнут на наш суверенитет", - говорят присутствующие.

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Вход в телеканал люди оклеили наклейками.

"Ноль действий предпринял Владимир Зеленский, как глава СНБО, по отношению к Мураеву. Ноль действий совершили украинские правоохранительные органы. Они не знали, кто такой Мураев до заявления Великобритании? Знали, но ничего не делали", – заявил общественный деятель, блогер Сергей Стерненко.

Баннер канала, который свисает со здания, активисты облили красной краской.

"Есть большая разница между свободой слова и российской пропагандой. И то, что на восьмом году войны у нас могут действовать каналы, которые откровенно пропагандируют российские нарративы, говорят о гражданской войне на Востоке, ЛНР и ДНР называют легальными организациями – это проявление пропаганды, которой занимается канал "НАШ". Парламент несет за это часть ответственности. Он должен принять закон о коллаборантах, чтобы у нас была уголовная ответственность за отрицание российской агрессии", - сказал на акции нардеп Роман Лозинский.

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Власти Российской Федерации хотят привести к руководству в Украине прокремлевское лицо, заявили в конце января в Министерстве иностранных дел Великобритании. В качестве потенциального кандидата Кремль рассматривает бывшего народного депутата-"регионала" Евгения Мураева, по данным МИДа. Также британцы сообщили, что, по их информации, Кремль поддерживает связи со многими бывшими украинскими политиками. Среди них руководитель Администрации бывшего президента Януковича Андрей Клюев, экс-исполняющий обязанности премьер-министра Сергей Арбузов, заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны Владимир Сивкович, бывший премьер Николай Азаров.