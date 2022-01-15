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понедельник, 17 января 2022 06:00

Петиция о закрытии антиукраинского телеканала Мураева пошла на стол Зеленскому

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Петиция о закрытии антиукраинского телеканала Мураева пошла на стол Зеленскому
Несмотря на многочисленные проявления антиукраинской деятельности канал продолжает вещать, говорится в петиции.

Петиция с призывом прекратить вещание телеканала "Наш" бывшего "регионала" Евгения Мураева собрала 25 тыс. голосов.

Теперь президент Владимир Зеленский должен ответить на нее.

Петицию зарегистрировал блогер Сергей Стерненко.

На телеканале так же, как и на подсанкционных "112", "ZIK", "NewsOne", "Ukrlive" и "Первый независимый" регулярно транслируют антигосударственные высказывания и пропаганду в интересах страны-агрессора РФ, напоминает.

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"Мураев неоднократно в эфире отрицал факт российской агрессии, называя международный вооруженный конфликт, развязанный Российской Федерацией против Украины в 2014 году, "гражданской войной". Также заявлял, что Украине не стоит защищаться.

Персонал телеканала включал в эфир представителя российских оккупационных сил РФ Родиона Мирошника, который в прямом эфире заявлял, что якобы Донбасс не является частью Украины.

Ведущие и приглашенные гости телеканала регулярно разжигают вражду по национальному признаку против украинцев и религиозную и расовую нетерпимость, в связи с чем Национальный совет по телевидению и радиовещанию неоднократно применял штрафные санкции.

Елена Бондаренко в эфире называла Вооруженные силы Украины "преступниками, убивающими своих граждан", - сказано в тексте.

Однако, несмотря на многочисленные проявления антиукраинской деятельности, канал продолжает вещать и распространять российскую пропаганду. А члены СНБО не инициировали вопрос о применении санкций против физических и юридических лиц, осуществляющих контроль над телеканалом, отметил блогер.

Попросил президента безотлагательно инициировать на заседании СНБО вопрос о применении санкций в отношении телеканала "Наш" с последующим прекращением его вещания на территории Украины.

Чтобы петиция попала на стол президента, она должна набрать 25 тыс. голосов.

В феврале прошлого года президент Зеленский утвердил решение СНБО, которым заблокировал деятельность телеканалов "112", "NewsOne" и "ZIK". Санкции применил к нардепу из ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Также СНБО ввела санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены, Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства о финансировании терроризма.

В декабре Зеленский подписал санкции в отношении "Первый независимый" и "UkrLive".

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