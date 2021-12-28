Зеленский ввел санкции против двух новых телеканалов, принадлежащих окружению Медведчука

Против каналов Медведчука снова ввели санкции. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов "Первый независимый" и UkrLive.

Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине. Они введены на 5 лет, говорится в указе главы государства.

Эти телеканалы связывают с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука – Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком.

Санкции ввели против трех компаний:

Медиахолдинг "Новости";

"Тайм Медиа";

"Телепространство".

Эти компании владеют такими телеканалами, как ZIK, NewsOne, 112 Украина, Первый независимый и UkrLive.

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В мае 2021 года Виктору Медведчуку и нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене и подготовке к разграблению национальных ценностей в Крыму. По версии следствия, оба 2015 вступили в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Пока Тарас Козак со своей женой скрываются в России. Местонахождение установили с помощью штрафа.