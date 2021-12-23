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четверг, 23 декабря 2021 10:56

Расследователь установил, где скрывается нардеп Козак

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Гражданская жена нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк показала место его укрывательства.

Он находится в России, указал журналист-расследователь программы Схемы Максим Савчук в Telegram.

Место нахождения Козака установили с помощью штрафа.

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"Это не Беларусь, это Россия. 22 ноября 2021 года Наталья Лавренюк нарушила правила дорожного движения в Москве, за что получила штраф. Будьте осторожны там, на дорогах России, и погашайте долги вовремя. Потому что найти вас в базе судебных приставов очень легко", – написал он.

Автор: t.me/maksymsavchuk
  Гражданская жена Козака попала в российский реестр штрафников
Гражданская жена Козака попала в российский реестр штрафников

В мае этого года Виктору Медведчуку и нардепу от ОПЗЖ – Тарасу Козаку – сообщили о подозрении в госизмене и подготовке к разграблению национальных ценностей в Крыму. По версии следствия, оба в 2015 году вступили в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря.

После этого Козак стал скрываться.

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