Шарий, Янукович, Медведчук: кому кроме Порошенко объявляли государственную измену

С 2014 года подозрение о государственной измене объявляли бывшим чиновникам, блоггерам и нардепам.

Инфографику опубликовало "Слово і діло"

Лишенный звания президента Виктор Янукович фигурирует в двух уголовных производствах по госизмене.

Первое подозрение он получил в январе 2014 года за обращение к РФ с просьбой ввести войска для "восстановления законности" во время Революции достоинства. В этом деле уже есть заочный приговор – 13 лет тюрьмы.

Еще одно подозрение Янукович, а также бывшие министры обороны Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев получили в начале этого года. Правоохранители подозревают их в умышленном понижении обороноспособности Украины.

Нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку несколько раз объявляли о подозрении. В феврале 2019-го это произошло из-за эпизода, когда Медведчук на съезде партии заявил о необходимости создать "автономный регион Донбасс" и закрепить этот статус в Конституции.

В мае этого года Медведчуку и нардепу от ОПЗЖ – Тарасу Козаку – сообщили о подозрении в госизмене и подготовке к разграблению национальных ценностей в Крыму. По версии следствия, оба в 2015 году вступили в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря.

В октябре Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и содействии террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" по делу о поставках угля с оккупированных территорий.

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Подозрение в госизмене в феврале 2015 года получил блогер Руслан Коцаба. В настоящее время по его делу идут суды: Коцабу обвинили в том, что он распространял в СМИ заказные материалы об отказе жителей Украины от мобилизации.

В декабре 2017-го в госизмене обвинили переводчика премьер-министра Гройсмана Станислава Ежова. По информации правоохранителей, он был завербован российскими спецслужбами и передавал им материалы о встречах премьера с чиновниками.

Ежов пошел на сделку со следствием и получил чуть больше трех лет заключения.

В феврале этого года подозрение в госизмене сообщили прокремлевскому блоггеру Анатолию Шарию. В СБУ заявили, начиная с 2012 года, через соцсети, СМИ и российские телеканалы Шарий занимался дискредитацией государственной политики Украины, намеренно и целенаправленно распространял манипулятивную, обезображенную информацию о правительственных инициативах и событиях на Донбассе.

17 декабря у Верховной Рады следователи ГБР попытались вручить пятому президенту, нардепу Петру Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в авто. Потом в Facebook Порошенко сообщал, что находится в Турции. 20 декабря нардепу объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В штабе партии Порошенко "ЕС" дело назвали "фарсом". 21 декабря Порошенко записал видео, в котором заявил, что команда президента Владимира Зеленского пересекла "красные линии".