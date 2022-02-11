Против антиукраинского телеканала Мураева ввели санкции

Заседание СНБО под председательством президента Зеленского прошло в Харькове. Фото: outsignal.com

Совет национальной безопасности и обороны ввел 11 февраля санкции против телеканала "НАШ", который принадлежит бывшему "регионалу" Евгению Мураеву.

Санкции ввели на основании представления Службы безопасности Украины, заявил в пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Харькове, передает Gazeta.ua.

"Ввели ограничения против компаний "Наша Прага", "НАШ 24", "НАШ 365", а также их владелицы - компании Proteas House, которая находится на Кипре в городе Лимасол", - сказал он.

Санкции ввели сроком на пять лет. Отвечая на вопрос журналистки телеканала "НАШ" о причинах ограничений, Данилов добавил:

"Материнская компания находится на Кипре, не знаю, знаете ли вы, что частично киприоты. Именно против этой компании-владелицы были выданы сегодняшние санкции. Они вводятся на основании надлежащего представления СБУ. Речь не идет про "НАШ", ваш, мой, твой. Любые документы мы рассматриваем по представлению СБУ и принимаем решения".

Заседание СНБО под председательством президента Владимира Зеленского было выездным и прошло в Харькове. Вопрос докладывал глава СБУ Иван Баканов. Следующее заседание СНБО также будет выездным.

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