Против антиукраинского телеканала Мураева ввели санкции

Совет национальной безопасности и обороны ввел 11 февраля санкции против телеканала "НАШ", который принадлежит бывшему "регионалу" Евгению Мураеву.
Санкции ввели на основании представления Службы безопасности Украины, заявил в пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Харькове, передает Gazeta.ua.
"Ввели ограничения против компаний "Наша Прага", "НАШ 24", "НАШ 365", а также их владелицы - компании Proteas House, которая находится на Кипре в городе Лимасол", - сказал он.
Санкции ввели сроком на пять лет. Отвечая на вопрос журналистки телеканала "НАШ" о причинах ограничений, Данилов добавил:
"Материнская компания находится на Кипре, не знаю, знаете ли вы, что частично киприоты. Именно против этой компании-владелицы были выданы сегодняшние санкции. Они вводятся на основании надлежащего представления СБУ. Речь не идет про "НАШ", ваш, мой, твой. Любые документы мы рассматриваем по представлению СБУ и принимаем решения".
Заседание СНБО под председательством президента Владимира Зеленского было выездным и прошло в Харькове. Вопрос докладывал глава СБУ Иван Баканов. Следующее заседание СНБО также будет выездным.
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17 января петиция прекратить вещание телеканала "Наш" собрала 25 тыс. голосов. Президента Владимира Зеленского призвали инициировать на заседании СНБО санкции в отношении телеканала.
2 февраля сотни людей вышли под телеканал с требованием его закрыть.
В прошлом году Нацсовет оштрафовал "Наш" за разжигание вражды и распространение российской пропаганды. Также - за трансляцию оскорбительных высказываний в сторону Вооруженных сил Украины и трансляцию пособника российских оккупантов Родиона Мирошника.
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