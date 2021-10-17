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воскресенье, 17 октября 2021 19:48

Форум жены Зеленского стоил 3 млн грн - как годовое питание школы

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Форум жены Зеленского стоил 3 млн грн - как годовое питание школы
Форум провели третий раз, планируют еще два. Фото: president.gov.ua

Форум жены президента Елены Зеленской о школьном питании, который провели 8 октября в Днепре, стоил 3 млн грн - как летнее питание школы.

Об этом пишут "Наші гроші"

Департамент образования и науки Днепропетровской облгосадминистрации по результатам тендера заказал ФЛП Нещерет Ольга Николаевна организацию форума по 2,98 млн грн.

Региональный форум "Реформа системы школьного питания" провели в здании ОГА и на площади перед ней.

В мероприятии с Еленой Зеленской принял участие премьер-министр Денис Шмыгаль.

Выступления спикеров и тематические дискуссии касались, в частности, внедрения и контроля соблюдения новых норм питания, публичных закупок, проектного подхода к переоборудованию учебных заведений, безопасности и качества, как основы реформы системы школьного питания.

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За 45 мин повара приготовили обед в ассортименте из шести блюд для 700 человек - участников мероприятия.

Это уже третий подобный региональный форум. Первый состоялся 13 августа в городе Буча, второй - 9 сентября в Одессе. К концу ноября 2021 МОН планирует провести еще два форумы в областях.

Предпринимательница получила 3 млн грн на концепцию, творческую программу, павильоны, электроснабжение, интернет, фото- и видеосъемку, печатную продукцию, мебель, канцелярию, экраны, он-лайн трансляцию, организационные и транспортные услуги, звук, свет.

Также для 750 участников были приветственный кофе-завтрак, кофе-брейк и подачи приготовленного на сцене меню из семи блюд.

Стоимость форума сопоставима со стоимостью годового питания школы.

В январе Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета заказал питание школы №97 на 2,88 млн, однако потом цену уменьшили до 2,5 млн.

В сентябре СМИ сообщали, что форумы президента проводила фирма Goodmedia, которая официально принадлежит жене заместителя руководителя президентского Офиса Кирилла Тимошенко. Форумы оплатили олигархи, а фирма получила миллионы гривен.

Также Goodmedia заработала на предвыборной кампании партии "Слуга народа" во время местных выборов 2020 года.

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17
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