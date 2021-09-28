Фирма заместителя руководителя ОП заработала 1,2 млн на вояжах Зеленского перед местными выборами

Выступление Зеленского в Каневе с рекламой кандидатов "Слуги народа".

Фирма "Гудмедіа", которая официально принадлежит жене заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, заработала на предвыборной кампании партии "Слуга народа" во время местных выборов 2020 года.

Об этом сообщили "Наші гроші".

Фирма получила 1,23 млн грн за услуги по организации и проведению корпоративных мероприятий "СН" и ее региональных организаций.

За мероприятие в Запорожье 19 августа уплатили 100 тыс. грн, Херсоне 20 августа - 123 тыс., Николаеве 21 августа - 116 тыс., Днепре 26 августа - 79 тыс., Кропивницком 27 августа - 95 тыс., Каневе 28 августа - 97 тыс., Полтаве 1 сентября - 104 тыс., Харькове 2 сентября - 100 тыс., Сумах 8 сентября - 113 тыс., Житомире 8 сентября - 90 тыс., Хмельницком 9 сентября - 106 тыс.., Одессе 12 сентября - 111 тыс.

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В квартальном отчете партии указано, что та заплатила фирме Тимошенко 1,23 млн грн за услуги проведения мероприятий, но без расшифровки, каких именно.

В упомянутые даты президент Владимир Зеленский находился с рабочими визитами в вышеуказанных городах. Тогда участвовал в представлении кандидатов от "СН" на местных выборах и призывал поддержать их.

Кроме платы за организацию предвыборных мероприятий Зеленского "Гудмедіа" в прошлом году также получила средства на создание серии видео- и радиороликов "Украина - это ты" и "Решаешь ты" на общую сумму 250 тыс. грн.

В общественных организациях "Опора" и "Комитет избирателей" заявляли, что поездки Зеленского областями во время местных выборов - это использование административного ресурса и политическая коррупция. На этой неделе СМИ сообщили, что форумы "Украина 30" проводила фирма "Гудмедіа", а оплатили их олигархи.