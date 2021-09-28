Фирма заместителя руководителя ОП заработала 1,2 млн на вояжах Зеленского перед местными выборами

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Просмотров: 234
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 612
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1107
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1197
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 684
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 2133
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 972
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 1224
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 414
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 4806
Фото
Все фото
5
7
8
15
4
&quot;Слуги народа&quot; будут жить в отеле, где самый дешевый номер почти в половину минималки
"Слуги народа" будут жить в отеле, где самый дешевый номер почти в половину минималки
&quot;Будет нервный период&quot;: кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Терехов начал свое выдвижение в мэры Харькова со скандала: охрана силой не пускала журналистов на партконференцию – СМИ
Терехов начал свое выдвижение в мэры Харькова со скандала: охрана силой не пускала журналистов на партконференцию – СМИ
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Видео
Все видео
Кива прислал наемников: ветеран АТО Майман рассказал, как его "заказали" (видео)
Кива прислал наемников: ветеран АТО Майман рассказал, как его "заказали" (видео)
Марина Порошенко с детьми трогательно поздравили Порошенко с Днем рождения
Марина Порошенко с детьми трогательно поздравили Порошенко с Днем рождения
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на "Оскар"
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на "Оскар"
Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание
Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Интервью
1/5
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 270
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1161
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3420
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 801
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2682
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
27 сентября 2021
Просмотров: 450
Аби мати спокій
– Поговори з моєю мамою, бо буде, як і тоді, – просить кума. Попереднього разу посварилася з матір'ю через вибори, не розмовляли сім ...
вторник, 28 сентября 2021 12:39

Фирма заместителя руководителя ОП заработала 1,2 млн на вояжах Зеленского перед местными выборами

  Комментировать
Фирма заместителя руководителя ОП заработала 1,2 млн на вояжах Зеленского перед местными выборами
Выступление Зеленского в Каневе с рекламой кандидатов "Слуги народа".

Фирма "Гудмедіа", которая официально принадлежит жене заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, заработала на предвыборной кампании партии "Слуга народа" во время местных выборов 2020 года.

Об этом сообщили "Наші гроші".

Фирма получила 1,23 млн грн за услуги по организации и проведению корпоративных мероприятий "СН" и ее региональных организаций.

За мероприятие в Запорожье 19 августа уплатили 100 тыс. грн, Херсоне 20 августа - 123 тыс., Николаеве 21 августа - 116 тыс., Днепре 26 августа - 79 тыс., Кропивницком 27 августа - 95 тыс., Каневе 28 августа - 97 тыс., Полтаве 1 сентября - 104 тыс., Харькове 2 сентября - 100 тыс., Сумах 8 сентября - 113 тыс., Житомире 8 сентября - 90 тыс., Хмельницком 9 сентября - 106 тыс.., Одессе 12 сентября - 111 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пиар-фильм Офиса президента сравнили с темниками Кучмы

В квартальном отчете партии указано, что та заплатила фирме Тимошенко 1,23 млн грн за услуги проведения мероприятий, но без расшифровки, каких именно.

В упомянутые даты президент Владимир Зеленский находился с рабочими визитами в вышеуказанных городах. Тогда участвовал в представлении кандидатов от "СН" на местных выборах и призывал поддержать их.

Кроме платы за организацию предвыборных мероприятий Зеленского "Гудмедіа" в прошлом году также получила средства на создание серии видео- и радиороликов "Украина - это ты" и "Решаешь ты" на общую сумму 250 тыс. грн.

В общественных организациях "Опора" и "Комитет избирателей" заявляли, что поездки Зеленского областями во время местных выборов - это использование административного ресурса и политическая коррупция.

На этой неделе СМИ сообщили, что форумы "Украина 30" проводила фирма "Гудмедіа", а оплатили их олигархи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фирма заместителя руководителя ОП заработала 1,2 млн на вояжах Зеленского перед местными выборами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
сентября

Украинского фотографа не стало после борьбы с болезнью

Богдан Хмельницкий подписал договор с поляками

"Интер" не смог забить ни одного мяча в двух матчах 19-летнему вратарю "Шахтера"

Самое читаемое
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
 Просмотров: 15129
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
6
 Просмотров: 10647
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
10
 Просмотров: 7803
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
5
 Просмотров: 6813
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
 Просмотров: 6102
Политика
Разумкова в Трускавец не звали - Арахамия
Разумкова в Трускавец не звали - Арахамия Просмотров: 81
МИД Украины зеркально отреагировало на действия Венгрии
МИД Украины зеркально отреагировало на действия Венгрии Просмотров: 387
Список министров на вылет изменился - СМИ
Список министров на вылет изменился - СМИ Просмотров: 378
Наиболее эффективной внешняя политика была при Порошенко - опрос
Наиболее эффективной внешняя политика была при Порошенко - опрос Просмотров: 225
Венгрии не понравилась реакция Киева на сделку с Россией - вызвала посла
Венгрии не понравилась реакция Киева на сделку с Россией - вызвала посла Просмотров: 405
Больше всего комментируют
4
Покушение на Шефира поможет расследовать еще одна страна
3
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
2
80 лет назад началась трагедия в Бабьем Яру
2
Закон об олигархах является элементом узурпации власти Зеленским - Рябошапка
2
Десантного здоровья и побед: что желали украинцы Порошенко в день рождения
Голосов: 8407
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть