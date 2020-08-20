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четверг, 20 августа 2020 14:14

Агитационный тур Зеленского оплачивается из карманов украинцев. Это коррупция и админресурс - Комитет избирателей

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Агитационный тур Зеленского оплачивается из карманов украинцев. Это коррупция и админресурс - Комитет избирателей
Президент Зеленский повторяет путь предшественников в использовании админресурса. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский накануне местных выборов занимается политической коррупцией и использованием административного ресурса в агитации. Об этом сообщает Комитет избирателей.

Зеленский использует служебные поездки для агитации за партию "Слуга народа", говорят в организации.

Об этом свидетельствуют фото и видеоматериалы, обнародованные по результатам региональных поездок президента. Зеленский фактически проводил скрытую политическую агитацию в Запорожье и Херсоне.

Так, 19 августа во время рабочей поездки президента в Запорожье и 20 августа - в Херсон на сцене, где выступал президент, имелись материалы с признаками агитационных, размещенные в пользу СН. Зеленский проводил выступление на фоне баннеров с логотипом "Слуги народа" и надписью "Зе! Местные".

Также в выступлениях Зеленский постоянно акцентировал словосочетании "Украина - это ты", являющейся избирательным лозунгом партии на местных выборах.

Кроме того, участие в рабочей поездке президента в Запорожье взял министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который во время мероприятия официально представил кандидата от СН на выборах городского головы.

По оценке Комитета избирателей такие действия президента и Кабинета министров является проявлением использования служебных полномочий в политических целях, имеют признаки политической коррупции и злоупотреблением админресурсом.

Учитывая, что финансирование рабочих поездок президента осуществляется за бюджетные средства, такие действия можно расценивать как проявление скрытой агитации за средства налогоплательщиков.

По данным Единого вебпортала использования публичных средств в среднем один региональный перелет президента стоит около 250 тыс. грн. Всего с начала августа Государственное управление делами перечислило авиакомпании "Украина" более чем 1 млн грн за перелеты Зеленского.

При этом эти цифры не учитывают средств, которые государство тратит на охрану и безопасность первых лиц.

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В пятницу на странице Офиса президента в Facebook транслировалась реклама партии "Слуга народа".

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

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Дата
20
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