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суббота, 29 августа 2020 19:48

Зеленский применяет админресурс - "Опора"

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Поддержка президентом Владимиром Зеленским партии "Слуга народа" на мероприятиях, организованных облгосадминистрациями, и использование брендирования партии могут быть квалифицированы как административный ресурс. Об этом сообщают в гражданской сети "Опора".

Наблюдатели приводят пример ежедневных поездок Зеленского областями. В качестве одной из них - в Днепропетровскую область.

26 августа во Днипре Зеленский представил Стратегию развития Днепропетровщины в яхт-клубе "Сич" и представил кандидатов на должность городских председателей Днипра и Кривого Рога от СН.

 
 

"Для оценки этой ситуации важно, что мероприятие, которое посетил президент, было посвящено презентации Стратегии развития области и организовано местной государственной администрацией. Поддержка политической силы на мероприятии организованном органом публичной администрации и использование брендирования партии в соответствии с международными стандартами могут быть квалифицированы как административный ресурс", - говорят в "Опора"

Также наблюдатели приводят рекомендацию международных миссий: участники избирательной гонки должны воздерживаться от использования финансируемых государством проектов для получения избирательных преимуществ в период кампании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский в рабочее время занимается агитацией. Офис президента пиарит его партию

Ранее о том, что президент Владимир Зеленский накануне местных выборов занимается политической коррупцией и использованием административного ресурса в агитации, заявлял Комитет избирателей.

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