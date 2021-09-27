На форумах Зеленского заработала компания семьи заместителя руководителя ОП, а оплатили олигархи - СМИ

Форумы продолжались с февраля по август. Фото: president.gov.ua

Форумы президента Владимира Заленского "Украина 30" проводила фирма семьи руководителя президентского Офиса Кирилла Тимошенко. А оплатили их олигархи.

Об этом сообщило издание "Бабель".

Форумы проходили с февраля по август этого года в киевском выставочном центре "Парковый".

Организатором форума стала частная компания Goodmedia. Ее основателем и к марту прошлого года руководителем был Тимошенко. Затем компанию возглавила жена Елена Тимошенко.

Организатором форума Goodmedia стала без конкурса и за услуги официально получила миллионы гривен, пишет издание.

Для некоторых спикеров и компаний участие в форуме было платным, например для ДТЭК ВИЭ. Эта компания занимается возобновляемой энергетикой и входит в энергохолдинг олигарха Рината Ахметова.

Согласно договору, Goodmedia "предоставила комплекс услуг по организации и обеспечению участия заказчика "в форуме "Украина 30".

Сумму, которую компания Ахметова заплатила Goodmedia, в тендерных документах скрыли. По информации издания, речь идет о 3,5 млн грн.

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Также партнерами форума стали еще девять компаний. Две из них сотрудничество с форума подтвердили, другие на запросы не ответили. Все платежи прошли с формулировкой "комплекс услуг по организации обеспечения участия в мероприятии".

Например, группа компаний "Епіцентр" народного депутата Александра Гереги и его жены Галины перечислили 500 тыс. грн. В компании уточнить эту информацию отказались.

Агрохолдинг "Кернел" Андрея Веревского заплатил 750 тыс. грн.

Агропромышленный холдинг Юрия Косюка перечислил тоже 750 тыс.

За участие в профильных дискуссиях платили и неправительственные организации. Они перечисляли деньги не Goodmedia, а на счета мелких ФЛП.

У таких мероприятий, как форум "Украина 30", расходы достаточно высоки, по экспертной оценке.

Например, один день аренды третьего этажа "Паркового", где проходил форум стоит $10 тыс.

"В любом случае Goodmedia, как любая частная компания, вряд ли работала себе в убыток, и такой заказ - большая удача для частного подрядчика", - считает эксперт.

Журналисты обратились в GoodMedia с большим списком вопросов, в частности с просьбой объяснить, как компания жены заместителя руководителя Офиса президента стала организатором президентского форума.

В компании большинство вопросов проигнорировали и заявили, что конфликта интересов нет: форум негосударственный, а в руководстве компании госслужащих нет.

Примерно то же изданию ответил Тимошенко - он давно отошел от дел компании, а компания его жены не занимается государственными проектам за бюджетные деньги.

23 сентября ВР приняла президентский законопроект об олигархах. К нему подавали 1257 правок. Законопроект рассмотрели за более чем час. Перед голосованием оппозиция блокировала трибуну.