Оппозиция хотели отстранить Стефанчука - Рада провалила

В четверг возле трибуны и президиума собрались ряд депутатов из разных фракций.

Верховная Рада провалила отстранение первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

Это предлагали сделать две фракции "Голос" и "Европейская солидарность", сообщил Стефанчук.

Парламент сегодня рассматривает законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах.

"В связи с грубым нарушением регламента председательствующим на пленарном заседании вносим предложение об отстранении", - говорилось в заявлении председателей двух фракций.

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Потом сообщили, что отстранение Стефанчука поддержала и "Батькивщина".

"За" отстранение проголосовали 61 депутат при необходимых 226.

"Мы видим очередное шоу. Сегодня, наверное, зрители украинских каналов увидят, кто такие олигархи, кто блокирует эти вещи", - заявил перед голосованием депутат от "Слуги народа" Михаил Лаба.

В четверг депутаты с фракции "Европейская солидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Голос" окружили трибуну и президиум.

Сегодня Верховная Рада продлила рабочий день до завершения рассмотрения законопроекта об олигархах. Во фракции "Слуга народа" заявили, что "работают до победы".