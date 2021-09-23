Оппозиция хотели отстранить Стефанчука - Рада провалила

Верховная Рада провалила отстранение первого вице-спикера Руслана Стефанчука.
Это предлагали сделать две фракции "Голос" и "Европейская солидарность", сообщил Стефанчук.
Парламент сегодня рассматривает законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах.
"В связи с грубым нарушением регламента председательствующим на пленарном заседании вносим предложение об отстранении", - говорилось в заявлении председателей двух фракций.
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Потом сообщили, что отстранение Стефанчука поддержала и "Батькивщина".
"За" отстранение проголосовали 61 депутат при необходимых 226.
"Мы видим очередное шоу. Сегодня, наверное, зрители украинских каналов увидят, кто такие олигархи, кто блокирует эти вещи", - заявил перед голосованием депутат от "Слуги народа" Михаил Лаба.
В четверг депутаты с фракции "Европейская солидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Голос" окружили трибуну и президиум.
Сегодня Верховная Рада продлила рабочий день до завершения рассмотрения законопроекта об олигархах. Во фракции "Слуга народа" заявили, что "работают до победы".
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