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четверг, 23 сентября 2021 12:37

Рада продлила рабочий день - Арахамия готов сидеть с законопроектом об олигархах до ночи

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Рада продлила рабочий день - Арахамия готов сидеть с законопроектом об олигархах до ночи
Фото: iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада продолжила рабочий день до завершения рассмотрения законопроекта президента Владимира Зеленского об олигархах.

За это в четверг проголосовали 288 народных депутатов.

Документ рассматривают во втором чтении.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах заявил журналистам, что готов "работать до полной победы".

Он рассказал о "компромиссном плане".

"Каждая фракция, лидеры, выступят по 10 минут. А потом каждый автор поправок возьмет по 3 минуты и скажет них. Комитет ответит, и после этого мы пойдем на голосование.

Но против этого категорически выступила фракция "ЕС", которая имеет более 300 правок. И фракция ОПЗЖ - тоже более 300. Мы посчитали, что если им дать время, то сегодня это не примем, а возможно, и завтра. А потом следующая неделя не пленарная. Это выглядит, как попытка растянуть время.

Поэтому мы вышли в зал и проголосовали за то, что сегодня работаем до победы, до конца. Когда закончится, тогда закончится", - заявил Арахамия.

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На вопрос: "До ночи сидеть?" - нардеп ответил: "Мы уже приняли такое решение".

Законопроект будет рассмотрен постатейно. Будет 11 статей - 11 голосований, по словам депутата.

"И после того 12-е финальное голосование", - рассказал Арахамия.

К законопроекту подали 1257 поправок.

1 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об олигархах. Его вносил президент.

15 сентября Венецианская комиссия получила письмо от спикера Дмитра Разумкова касательно оценки законопроекта.

Документ не было смысла направлять в комиссию, а Разумков не послушал фракцию "Слуга народа", заявил Арахамия.

За законопроект будет 234-236 голосов, говорил нардеп.

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