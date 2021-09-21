За закон об олигархах будет более 230 голосов - Арахамия

В Верховной Раде работают 422 депутата, из которых 224 - во фракции "Слуга народа". Фото: president.gov.ua

Законопроект президента Владимира Зеленского "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" поддержат во втором чтении более 230 народных депутатов.

Об этом в кулуарах сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает "Укрінформ".

"Мы рассмотрим этот законопроект завтра (22 сентября) или послезавтра (23 сентября). Вечером будем решать. Где-то в диапазоне 234-236 голосов, плюс-минус два", - сказал Арахамия.

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1 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об олигархах. Его вносил президент. 15 сентября Венецианская комиссия получила письмо от спикера Дмитра Разумкова касательно оценки законопроекта. Документ не было смысла направлять в комиссию, а Разумков не послушал фракцию "Слуга народа", заявил Арахамия.