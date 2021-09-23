Рада приняла закон об олигархах

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

За проголосовали 279 народных депутатов.

Поддержали фракции "Слуга народа" (229), "Голос" (11), группы "Партия "За будущее" (18) и "Доверие" (15), а также шесть внефракционных депутатов.

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ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батькивщина" - ноль голосов за.

"За 279. Решение принято", - сказал председательствующий на заседании, первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Фракция "СН" аплодировала.

1 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об олигархах. 15 сентября Венецианская комиссия получила письмо от спикера Дмитра Разумкова касательно оценки законопроекта. Олигархов в Украине будет отслеживать специальная система, заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов.