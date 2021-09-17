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пятница, 17 сентября 2021 18:59

Данилов: Олигархов будет искать специальная система

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Данилов: Олигархов будет искать специальная система
В случае принятия закона система заработает сразу, сказал Данилов. Фото: Facebook.com/danilov.oleksiy

Олигархов в Украине будет отслеживать специальная система. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу.

"Это создание системы мониторинга за ситуацией, связанной с применением закона, его принятием депутатами под номером 5599. То, что касается олигархов.

В аппарате СНБО разработана и введена в эксплуатацию в августе 2021 года современная информационно-аналитическая система, третьего класса высокого уровня сложности. Которая сможет производить мониторинг всех тех людей, которые после принятия закона об олигархах должны быть под системой", - рассказал Данилов.

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Система уже готова, имеет три уровня работы, сказал секретарь СНБО.

"Она может работать с открытыми документами, с документами для служебного пользования, с документами, которые имеют гриф "секретно".

Таких систем в нашей стране почти не существует. Это первая, имеет такую ​​разветвленную систему и защиту.

Построена для того, чтобы мы в случае принятия Верховной Радой закона сразу смогли отреагировать на все вопросы, которые перед нами будет ставить законодатель", - заявил Данилов.

1 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об олигархах. Его вносил президент Владимир Зеленский.

15 сентября Венецианская комиссия получила письмо от спикера Дмитрия Разумкова по оценке законопроекта об олигархах.

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Дата
17
сентября

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