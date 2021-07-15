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четверг, 15 июля 2021 17:30

Авакова засыпали словами благодарности
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Арсен Аваков, которого Верховная Рада уволила с должности министра внутренних дел, написал сегодня в Facebook: "Слава Украине!"

Под сообщением сотня комментариев, где бывшего руководителя МВД благодарят.

Люди пишут:

"Благодарю за неутомимый труд! За мирный Харьков! Надеюсь, что вас ждет впереди что-то новое и интересное! Хотя украинскую полицию не представляю без вас!
Новых свершений и побед!"

"Героям слава! Сейчас нужен отдых. А все самое интересное впереди! Быть добру!"

"Героям слава! Спасибо! За единую истинную реформу в Украине под вашим руководством. Министр Майдана, Достоинства, Свободы, Чести!"

"Мы с Вами, Арсен Борисович! Жду от вас новых свершений и полностью в них уверена!"

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"Поздравляю со свободой, со многими достижениями и широкими перспективами. Удачи"

"АБ, спасибо. Крепко жму руку"

"Арсен Борисович! Вам уважение и поклон! А помните, как мы с вами запретили спайсы?"

"За то, что Харьков не стал вторым Донбассом, спасибо!"

"Респект и уважение. Честь!"

Благодарят и приветствуют Авакова бывшие народные депутаты Игорь Мосийчук, Леонид Емец, Евгений Дейдей, Георгий Логвинский, экс-генпрокурор Юрий Луценко, мэр Днепра Борис Филатов, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Сегодня глава президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал Авакова лучшим из возможных кандидатов на пост мэра Харькова.

15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Он написал заявление об отставке.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру нардепа Дениса Монастырского на министерскую должность. Его кандидатуру внес в парламент премьер-министр.

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Дата
15
июля

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