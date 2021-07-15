В партии Зеленского готовы выдвинуть Авакова на выборах

Президент Зеленский получает электронную подпись на свою ID-карту, рядом министр Аваков, февраль прошлого года. Фото: МВС

Арсен Аваков является лучшим из возможных кандидатов на пост мэра Харькова. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам в четверг.

"Если организация его выдвинет от нас, то я, конечно, буду поддерживать", - цитирует Корниенко "Інтерфакс-Україна"

Так нардеп ответил на вопрос, насколько реально, что Аваков может быть кандидатом в мэры от "СН".

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"Конечно, я для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович, не вижу. Потому что это была бы окончательная точка в том, что это украинский город, что там украинская патриотическая власть, там человек, который за десять лет не дал никаких оснований сомневаться в его патриотизме, и конечно, хозяйственные качества у Арсена Борисовича также есть", - заявил Корниенко.

15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Он написал заявление об отставке. Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру нардепа Дениса Монастырского на министерскую должность. Выборы нового мэра Харькова состоятся 31 октября этого года. После смерти Геннадия Кернеса городом руководит секретарь горсовета Игорь Терехов. Об участии в выборах заявлял бывший "регионал" Михаил Добкин.