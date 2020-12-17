Умер мэр Харькова Геннадий Кернес

Мэру Харькова был 61 год. Фото: Геннадий Кернес / Facebook

Ночью 17 декабря скончался мэр Харькова Геннадий Кернес.

Об этом сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс в Telegram-канале.

Он отметил, что коронавирус дал осложнения на работу жизненно важных органов.

"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", - написал он.

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Смерть Кернеса подтвердил и его пасынок Радион Гайсинский.

"Я горжусь тем, что ты меня воспитал и сделал тем кто я есть сегодня. Словами не передать боль утраты самого близкого человека. Ты был моим лучшим другом. Кентом, как ты говорил. Ты навсегда останешься в моей памяти как самый добрый, сильный и мудрый, ты знал выход из любой ситуации и никогда не опускал руки. Образец для подражания, легенда. С тобой уйдет целая эпоха. Я люблю тебя, пап", - написал он в Instagram.

Кернес занимает должность городского головы Харькова с 2010 года. По данным ЦИК, его третий раз переизбран на 5-летний срок 25 октября. Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него был подтвержден Covid-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября был был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября - перевезено самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику Charité. Мэр должен был вернуться в Харьков до 20 декабря, чтобы принести присягу. К этому времени городской совет должен собраться на сессию.