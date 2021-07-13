Зеленский предложил кандидата на руководителя МВД

Зеленский пришел на фракцию "Слуги народа". Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский предложил народного депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.

Об этом сообщил в Telegram депутат Александр Качура.

Вечером вторника проходило заседание фракции "Слуга народа", на котором был президент и премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Президент предложил Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Фракция поддержала предложение аплодисментами. Голосование за назначение состоится уже в эту пятницу", - сообщил Качура.

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Денис Монастырский является председателем Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. На внеочередных выборах в Верховную Раду в июле 2019 года шел 19 в списке "Слуги народа". СМИ называли его "человеком Авакова".

13 июля Арсен Аваков написал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Аваков восьмой год руководит МВД.