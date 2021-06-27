Пересидел Порошенко, третий год держится при Зеленском - о Авакове сделали инфографику

За два года президентства Владимира Зеленского кресло министра внутренних дел, в котором восьмой год сидит Арсен Аваков, остается непоколебимым. Об этом говорится в инфографике "Слово і діло"

Министр Аваков пережил одного президента и нескольких премьеров, а Зеленский называет его "эффективным". Недавно СМИ написали, что осенью руководителя МВД могут уволить, и если понадобится, то вместе со всем Кабинетом министров.

В прошлом году в марте Верховная Рада в пятый раз утвердила Авакова в должности министра в правительстве Дениса Шмыгаля. Под парламентом протестовали с требованием отставки министра. За отставку подписались 55 народных депутатов - 36 из "Слуги народа", 18 из "Голоса" и один из "Европейской солидарности".

В прошлом году в июне зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова, оно до сих пор прорабатывается в комитете.

Интересно, что до своей победы на выборах Зеленский благодарил Авакова за хорошую работу. "Я хотел бы поблагодарить всех работников МВД, каждого полицейского, каждого спасателя, каждого нацгвардейца - спасибо вам за эту работу. И отдельно я хочу поблагодарить министра Авакова: мне кажется, впервые в истории нашей страны, когда министерство, полиция работали не на отдельного кандидата, а работали на страну, защищали интересы Украины".

В декабря 2019 году задержали нескольких подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. На специальной пресс-конференции по этому поводу присутствовали Аваков, тогдашний генпрокурор Рябошапка и сам Зеленский. Позже президент сказал, что дело Шеремета - личная ответственность Авакова.

Во время недавней пресс-конференции Зеленский заявил, что Авакова могут уволить, если обвиняемых в убийстве Шеремета признают невиновными.

Тогда и появились слухи, что могут дать ход постановлению, которое зарегистрировали еще год назад. Слухи об этом подогрел и визит Яны Дугар в Офис президента. Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что это подготовка к отставке.

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20 мая 2019 года во время инаугурации президент Зеленский заявлял: "Граждане устали от опытных, системных, надутых политиков, которые за 28 лет создали страну возможностей. Возможностей откатов, потоков, дерибана. Мы построим страну других возможностей".