Авакову предлагали кресло в новом правительстве - СМИ

Главе МВД Арсену Авакову предлагали должность в новом правительстве. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Министру внутренних дел Арсену Авакову предлагали кресло вице-премьера в новом правительстве.

"Ему предлагали кресло вице-премьера с контролем над "силовиками". Однако Аваков потребовал поставить на пост главы МВД своего человека. В результате ни о чем не договорились", - цитирует "Апостроф" собеседника, близкого к министру.

Все, что пока удалось получить Авакову, - это влияние в комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Его может возглавить будущий нардеп от "Слуга народу" Денис Монастырский. Его называют "человеком Авакова". Сам же Монастырский это отрицает, хотя активно занимался реформированием правоохранительных органов.

Сейчас Аваков активно поддерживает президента Владимира Зеленского, пишет сайт.

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Арсен Аваков руководит Министерством внутренних дел с февраля 2014-го. Работал в правительстве Арсения Яценюка, теперь - Владимира Гройсмана. Он один из руководителей "Народного фронта".