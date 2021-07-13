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вторник, 13 июля 2021 17:59

Аваков подал в отставку

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Арсен Аваков написал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Об этом сообщил сайт МВД.

"Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел.

Спасибо команде МВД за годы совместной работы.

Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему.

Имею честь!", - заявил Аваков.

 

Журналист Роман Кравец сообщил в Telegram, что во фракции "Слуга народа" пока называют две кандидатуры на замену Авакова: Александр Бакумов и Денис Монастырский.

Тем временем издание НВ пишет, что на должность министра внутренних дел в Офисе президента рассматривается действующий секретарь СНБО Алексей Данилов. Есть и другой кандидат - люстрированный офицер полиции Александр Ефименко.

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В мае на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что если Андрея Антоненко и других фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета обвинили незаконно, то он будет говорить об увольнении министра Авакова.

В феврале прошло семь лет, как Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел.

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