Зеленского спросили об Антоненко и отставке Авакова

Аваков восьмой год в должности министра внутренних дел. Фотоколлаж: pravda.com.ua

Если Андрея Антоненко и других фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета осудили незаконно, то президент Владимир Зеленский будет говорить об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции.

Зеленскому напомнили, что Антоненко просидел за решеткой более 500 дней.

"Если его признают не виновным, будет ли как-то наказан Арсен Аваков? Например, отставкой. И будете ли вы в частности испытывать угрызения совести. Ведь вы также участвовали в презентации результатов этого расследования". Зеленский ответил:

"Не хотел бы много комментировать по этому поводу. Я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов и суда. Но скажу откровенно - я знаю подробно, что происходит. И мне не все равно. Если незаконно было осуждено этих людей и то, что они находились за решеткой - мне не все равно.

Стопроцентных доказательств еще нет о том, что они не виноваты или виноваты. Простит ли она мне? Например, сегодня утром Яна Дугарь мне... мы переписываемся. То есть мне не все равно, что с этими людьми".

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Касательно Авакова, то Зеленский сказал: "Если осудили незаконно, то я буду серьезно говорить с министром. Может ли он остаться в такой ситуации. Нет. И он это знает. И мы понимаем сложность этого процесса".

Андрея Антоненко выпустили из следственного изолятора под круглосуточный домашний арест 30 апреля. Решение принял Шевченковский районный суд города Киева. Его арестовали в позапрошлом году в декабре. Выдвинули подозрение в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Тогда президент Владимир Зеленский на брифинге в МВД заявлял: "Возможные убийцы сегодня задержаны. Многие ответы мы сегодня получили". На брифинге делал заявления и министр внутренних дел Арсен Аваков.