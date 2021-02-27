"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова

Прошло 7 лет, как Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел.

После побега лишенного звания президента Виктора Януковича Верховная Рада 27 февраля 2014 года назначила Авакова министром в правительстве во главе с премьером Арсением Яценюком. Оба входят в политсовет партии "Народный фронт".

С тех пор Кабмин менялся 5 раз. А украинцы избирали президентом Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Сейчас Аваков работает министром в правительстве с премьером Денисом Шмыгалем.

Автор: Getty Images Отношения Зеленского и Авакова - это отношения долга, говорят эксперты

"Касательно Авакова, это никакой не компромисс, я ничего ему не должен... Есть испытательный срок", - сказал Зеленский на пресс-марафоне в октябре 2019-го. А в прошлом году уже называл председателя МВД "мощным".

"Он должен закончить дело Шеремета, потому что он для общества стейкхолдер этой ситуации", - заявлял президент.

В июне прошлого года общественность под парламентом требовала отставки Авакова. Среди претензий - проваленная реформа ведомства. Тогда Аваков докладывал перед депутатами. Более полусотни парламентариев зарегистрировали постановление о его увольнении. Впоследствии постановление блокировали на уровне комитета.

Gazeta.ua спрашивает бывших и нынешних депутатов, экспертов: "Как удалось 7 лет удержаться в должности?"

Роман Синицын, волонтер

Автор: Тарас Подолян При президентстве Зеленского Аваков усилился, говорит Роман Синицын

"Придя на министерский пост на волне Майдана, лозунгах изменений, Аваков эту старую, уголовно-мусорскую систему не реформировал, а по сути возглавил. Систему, которая досталась в наследство от Кучмы-Януковича. Просто перевесили таблички с "милиция" на "полиция".

Он - дальновидный политик, умеет делать политические комбинации, расставлять ловушки. При президентстве Зеленского - усилился. Имеет неформальную группу народных депутатов из разных фракций - 20-30 человек. В МВД входит ряд структурных единиц - пограничники, служба чрезвычайных ситуаций. Более того, люди Авакова есть практически в каждом министерстве. Фактически распустил спрут, где он контролирует огромное количество процессов.

Аваков - не первый человек в стране, но второй-третий - точно.

Даже несмотря на провальную историю с расследованием дела Шеремета, когда Антоненко год находится в СИЗО без всякого прямого доказательства, Аваков сохраняет влияние. Значит "испытательный срок" прошел. Задача - еще больше усилиться и пойти выше, на вице-премьера, а возможно премьера. При этом поставив в МВД своего человека"

Аваков - не первый человек в стране, но второй-третий - точно

Леонид Швец, политический обозреватель

Автор: Сергей Старостенко По делу Шеремета министр не дал результат и подставил президента, говорит Леонид Швец

"Аваков имеет черный пояс по подковерной борьбе. Выстраивает расклад, когда его некем заменить. У него были очень непростые отношения с Порошенко. То, что был министром при нем вовсе не означало, что Петр Алексеевич доверяет. Убрать Арсена - и коалиция бы развалилась. Аваков убедил всех в том, что он та чека, которую вынимать нельзя.

Подчеркивает собственную значимость - когда происходят протесты на Банковой, спасает Зеленского от "неприятных" людей. При Зеленском он "дядя" и президента это пока что устраивает. В системе МВД надо наводить порядок, закачав рукава. Зеленскому пока - не до этого.

По делу Шеремета министр не дал результат и подставил президента"

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Инна Совсун, народный депутат

Автор: @GolosZmin В кадровых назначениях власти не прослеживается какой-то единой логики, говорит Инна Совсун

"В 2014-15 годах встал вопрос наращивания военные возможности. Национальная гвардия участвовала в АТО. Работа Авакова в этом направлении отвечала вызовам времени.

Далее был запуск реформы полиции. Помним энтузиазм вокруг новых полицейских - новые формы, авто, принципы работы. Это дало Авакову кредит доверия в обществе. Но потом стало понятно, что реформа не движется вглубь. Завершилась фасадной реформой патрульной полиции.

Сейчас Аваков использует мощную министерскую машину, как средство давления на политических оппонентов. На этом держится его влиятельность.

В кадровых назначениях власти не прослеживается какой-то единой логики. Аваков может потерять должность через месяц, а может продержаться еще 3 года"

Единственное публичное достижение Авакова за 7 лет - патрульная полиция. Остальное осталось совком

Виктор Чумак, бывший народный депутат, юрист

Аваков построил эффективную систему контроля за политиками, говорит Виктор Чумак

"Аваков построил эффективную систему контроля за отношениями с политиками. Он точно умеет расставить акценты, когда надо кого-то прищучить, отпустить. Построил систему контроля за информацией вокруг политиков.

Публичные достижения Авакова - патрульная служба и больше ничего. Все остальное в МВД осталось тем же, каким было в советское время.

"Испытательный срок" прошел Зеленский у Авакова. Аваков обещал Зеленскому обеспечить честные выборы - он это выполнил. Президент понимает, что он в огромном долгу перед министром. Во-вторых на фоне всех остальных во власти Арсен Борисович выглядит взрослым человеком.

Более того, Аваков знает все "грехи" и Зеленского и всего "Квартала". Поэтому "испытательный срок" был у Зеленского, не начнет ли он что-то делать против.

До конца каденции этого парламента он удержится на министерской должности. "Слуга народа" и остальные не скажут ни слова против Авакова. У него много лоббистов. Начиная с председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Монастырского"