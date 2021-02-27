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суббота, 27 февраля 2021 09:20

"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
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Прошло 7 лет, как Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел.

После побега лишенного звания президента Виктора Януковича Верховная Рада 27 февраля 2014 года назначила Авакова министром в правительстве во главе с премьером Арсением Яценюком. Оба входят в политсовет партии "Народный фронт".

С тех пор Кабмин менялся 5 раз. А украинцы избирали президентом Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Сейчас Аваков работает министром в правительстве с премьером Денисом Шмыгалем.

Автор: Getty Images
  Отношения Зеленского и Авакова - это отношения долга, говорят эксперты
Отношения Зеленского и Авакова - это отношения долга, говорят эксперты

"Касательно Авакова, это никакой не компромисс, я ничего ему не должен... Есть испытательный срок", - сказал Зеленский на пресс-марафоне в октябре 2019-го. А в прошлом году уже называл председателя МВД "мощным".

"Он должен закончить дело Шеремета, потому что он для общества стейкхолдер этой ситуации", - заявлял президент.

В июне прошлого года общественность под парламентом требовала отставки Авакова. Среди претензий - проваленная реформа ведомства. Тогда Аваков докладывал перед депутатами. Более полусотни парламентариев зарегистрировали постановление о его увольнении. Впоследствии постановление блокировали на уровне комитета.

Gazeta.ua спрашивает бывших и нынешних депутатов, экспертов: "Как удалось 7 лет удержаться в должности?"

Роман Синицын, волонтер

Автор: Тарас Подолян
  При президентстве Зеленского Аваков усилился, говорит Роман Синицын
При президентстве Зеленского Аваков усилился, говорит Роман Синицын

"Придя на министерский пост на волне Майдана, лозунгах изменений, Аваков эту старую, уголовно-мусорскую систему не реформировал, а по сути возглавил. Систему, которая досталась в наследство от Кучмы-Януковича. Просто перевесили таблички с "милиция" на "полиция".

Он - дальновидный политик, умеет делать политические комбинации, расставлять ловушки. При президентстве Зеленского - усилился. Имеет неформальную группу народных депутатов из разных фракций - 20-30 человек. В МВД входит ряд структурных единиц - пограничники, служба чрезвычайных ситуаций. Более того, люди Авакова есть практически в каждом министерстве. Фактически распустил спрут, где он контролирует огромное количество процессов.

Аваков - не первый человек в стране, но второй-третий - точно.

Даже несмотря на провальную историю с расследованием дела Шеремета, когда Антоненко год находится в СИЗО без всякого прямого доказательства, Аваков сохраняет влияние. Значит "испытательный срок" прошел. Задача - еще больше усилиться и пойти выше, на вице-премьера, а возможно премьера. При этом поставив в МВД своего человека"

Аваков - не первый человек в стране, но второй-третий - точно

Леонид Швец, политический обозреватель

Автор: Сергей Старостенко
  По делу Шеремета министр не дал результат и подставил президента, говорит Леонид Швец
По делу Шеремета министр не дал результат и подставил президента, говорит Леонид Швец

"Аваков имеет черный пояс по подковерной борьбе. Выстраивает расклад, когда его некем заменить. У него были очень непростые отношения с Порошенко. То, что был министром при нем вовсе не означало, что Петр Алексеевич доверяет. Убрать Арсена - и коалиция бы развалилась. Аваков убедил всех в том, что он та чека, которую вынимать нельзя.

Подчеркивает собственную значимость - когда происходят протесты на Банковой, спасает Зеленского от "неприятных" людей. При Зеленском он "дядя" и президента это пока что устраивает. В системе МВД надо наводить порядок, закачав рукава. Зеленскому пока - не до этого.

По делу Шеремета министр не дал результат и подставил президента"

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Инна Совсун, народный депутат

Автор: @GolosZmin
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В кадровых назначениях власти не прослеживается какой-то единой логики, говорит Инна Совсун

"В 2014-15 годах встал вопрос наращивания военные возможности. Национальная гвардия участвовала в АТО. Работа Авакова в этом направлении отвечала вызовам времени.

Далее был запуск реформы полиции. Помним энтузиазм вокруг новых полицейских - новые формы, авто, принципы работы. Это дало Авакову кредит доверия в обществе. Но потом стало понятно, что реформа не движется вглубь. Завершилась фасадной реформой патрульной полиции.

Сейчас Аваков использует мощную министерскую машину, как средство давления на политических оппонентов. На этом держится его влиятельность.

В кадровых назначениях власти не прослеживается какой-то единой логики. Аваков может потерять должность через месяц, а может продержаться еще 3 года"

Единственное публичное достижение Авакова за 7 лет - патрульная полиция. Остальное осталось совком

Виктор Чумак, бывший народный депутат, юрист

  Аваков построил эффективную систему контроля за политиками, говорит Виктор Чумак
Аваков построил эффективную систему контроля за политиками, говорит Виктор Чумак

"Аваков построил эффективную систему контроля за отношениями с политиками. Он точно умеет расставить акценты, когда надо кого-то прищучить, отпустить. Построил систему контроля за информацией вокруг политиков.

Публичные достижения Авакова - патрульная служба и больше ничего. Все остальное в МВД осталось тем же, каким было в советское время.

"Испытательный срок" прошел Зеленский у Авакова. Аваков обещал Зеленскому обеспечить честные выборы - он это выполнил. Президент понимает, что он в огромном долгу перед министром. Во-вторых на фоне всех остальных во власти Арсен Борисович выглядит взрослым человеком.

Более того, Аваков знает все "грехи" и Зеленского и всего "Квартала". Поэтому "испытательный срок" был у Зеленского, не начнет ли он что-то делать против.

До конца каденции этого парламента он удержится на министерской должности. "Слуга народа" и остальные не скажут ни слова против Авакова. У него много лоббистов. Начиная с председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Монастырского"

Автор: Назар Вальчук
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Дата
27
февраля

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