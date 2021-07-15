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четверг, 15 июля 2021 10:17

Рада уволила Авакова - ему пригрозили тюрьмой

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Рада уволила Авакова - ему пригрозили тюрьмой
Арсен Аваков восьмой год был на министерской должности. Фото: Николай Анацкий, mvs.gov.ua

Верховная Рада уволила с Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Заседание вел спикер Дмитрий Разумков.

За это проголосовал 291 депутат с 351 зарегистрированного.

В частности "За" проголосовали 229 депутатов из фракции "Слуга народа", 16 - "Европейской солидарности", 15 - "Голоса", семь - группы "Партия "За будущее", 18 - "Доверие".

Ноль голосов - ОПЗЖ и "Батькивщина".

"Стоит поблагодарить Арсена Борисовича Авакова за все те годы, которые он работал в пользу нашего государства", - сказал Разумков.

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Перед голосованием депутат от "Голос" Александра Устинова заявила: "Я вспоминаю изнасилованных девушек, убитых детей, расследование по которым до сих пор не завершено. Вспоминаю волонтеров, которые просидели 500 дней в тюрьме только потому, что аваковские менты фальсифицировали дела. Этот человек должен понести за это ответственность. Не только в том, что его уволят, а в том, что за все подлоги, за то все, что происходило в Национальной полиции, которая ассоциируется с крышеванием, убийствами, насилием, этот человек должен понести уголовную ответственность".

Самого Авакова в сессионном зале не было. При этом "слуги народа" после решения ему аплодировали стоя.

13 июля Арсен Аваков написал заявление об отставке. После этого президент Владимир Зеленский предложил на заседании фракции "Слуга народа" кандидатуру нардепа Дениса Монастырского на министерскую должность.

Аваков более семи лет руководил МВД.

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15
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