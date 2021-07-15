Кандидата на замену Авакову подали в Раду

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в парламент кандидатуру народного депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.

Фотоскан опубликовал нардеп от "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Денис Шмыгаль неожиданно внес кандидатуру Дениса Монастырского на пост главы МВД", - иронизирует депутат в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помощник Геращенко, муж начальницы в ГБР: что известно о кандидате в руководители МВД от Зеленского

13 июля президент Владимир Зеленский предложил на заседании фракции "Слуга народа" кандидатуру Монастырского на министерскую должность. Вопрос о назначении нового министра внутренних дел должны рассмотреть в пятницу.

Сегодня Верховная Рада уволила Арсена Авакова.

Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" не будут голосовать за кандидатуру Монастырского.