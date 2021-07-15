Две фракции не будут голосовать за Монастырского

В Верховной Раде есть пять фракций и две группы. Фото: president.gov.ua

Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" не будут голосовать за кандидатуру народного депутата от "Слуга народа" Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.

"Мы являемся фракцией оппозиции, и мы голосовать не будем", - цитирует председателя фракции "Голос" Ярослава Железняка УНІАН.

Железняк рассказал, что когда подошел к "слуге" и спросил: "А оно тебе нужно?", то по выражению лица Монастырского не понял.

"Но с ответа понимаю, что наверное он набрался сил, вдохновения, чтобы возглавить эту должность", - сказал депутат.

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Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что "ЕС", как оппозиционная сила, не голосовала за назначение председателя Верховной Рады, правительства, поэтому не будет голосовать и за назначение Монастырского.

Она напомнила, что классическая оппозиция не несет ответственности за бюджет и за кадровые решения.

"Очевидно, что мы не будем голосовать за кандидатуру Дениса Монастырского", - сказала депутат.

13 июля президент Владимир Зеленский предложил на заседании фракции "Слуга народа" кандидатуру Монастырского на министерскую должность. Вопрос о назначении нового министра внутренних дел должны рассмотреть в пятницу. Сегодня Верховная Рада уволила Арсена Авакова.