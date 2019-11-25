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вторник, 26 ноября 2019 05:20

Зеленскому выдвинули десять требований

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В Киеве на Майдане Незалежности 21 ноября представители "Движения сопротивления капитуляции" выдвинули 10 требований президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде, Кабинету министров.

В частности, не предоставлять особый статус оккупированным районам Донбасса. Не проводить выборы на оккупированных территориях, не объявлять амнистию наемникам оккупационных войск РФ и не отводить части ВСУ. Крым должен вернуться в Украину вместе с Донбассом.

Уволить с должностей руководителя Офиса президента Андрея Богдана, помощника Андрея Ермака, председателя Госбюро расследований Романа Трубу.

Сформировать претензии к России как государству-агрессору и усилить санкции против нее.

Жестко придерживаться курса в НАТО.

Привлечь к ответственности коллаборационистов и реваншистов — Виктора Медведчука, Андрея Портнова, Сергея Левочкина, Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и других.

С Игоря Коломойского должна начаться реальная деолигархизация Украины.

Прекратить саботаж закона о государственном языке.

Упорядочить оборот земли только в интересах граждан Украины, национальной безопасности и украинской экономики.

Прекратить узурпацию власти, наступление на малый бизнес, самоуправление и уничтожение достижений Революции достоинства.

Остановить политическое преследование военных, волонтеров и активистов-патриотов.

— Адресуем Зеленскому конкретные письменные предложения, чтобы предостеречь от принятия вредных для государства решений. Позиция президента должна соответствовать национальным интересам, — говорит политолог 42-летний Михаил Басараб. — Прислушался ли к нашим предложениям, увидим 9 декабря, когда встретится в нормандском формате с главами Германии, Франции, России. — ГПУ). Проигнорирует требования, только если неадекватно оценивает ситуацию в стране.

Автор: Татьяна САРАХАН
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