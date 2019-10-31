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пятница, 01 ноября 2019 06:35

Зеленский в Мариуполе провел первый инвестиционный форум

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- Сегодня вам представляют инвестиционное меню. Покажут "магниты", наши знаковые проекты, которые привлекут успех. Государство обеспечит им поддержку на уровне президента и премьер-министра. Защитит от коррупции и сделает популярными. Моя цель — чтобы в мировых учебниках, рядом с успешными примерами Японии, Южной Кореи и Сингапура, появилась Украина, — говорит президент 41-летний Владимир Зеленский на открытии инвестиционного форума в Мариуполе на Донетчине 29 октября.

Глава государства инициировал мероприятие. Присоединились более 400 гостей. Президент встретился с представителями бизнеса.

— Зеленский был убедительным для наших украинских условий, — говорит политолог 63-летний Александр Кочетков. - Но инвесторов нельзя убедить лишь словами.

Если он говорит, что будет защищать каждого — это значит, что есть от чего. Инвесторы идут туда, где не надо защищать, потому что не нападают. Любой экономический рост и иностранные инвестиции идут за внутренними. Зарубежному бизнесу нужна не президентская защита, а прозрачная судебная система, гарантирующая соблюдение прав.

Этот форум можно рассматривать как первый шаг Украины. Но инвесторы, которые здесь работают, это слышат 20 лет. Ораторы меняются, а ситуация — нет. Люди устали от слов. Они хотят дел, результативных и успешных.

В комитете Даниила Гетманцева (председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. — ГПУ) лежит законопроект о рынках капитала. Он предусматривает страхование рисков инвестора. Почему на него не распространяется турборежим?

О чем говорил глава государства

Успех невозможен без стабильного экономического роста, по меньшей мере 5-7 процентов каждый год. Это амбициозная задача, для ее решения требуется масштабное привлечение инвестиций.

Мы уменьшаем роль государства в экономике там, где она неэффективна. Приватизация, дерегуляция, государство в смартфоне — эти инициативы позволят бизнесу расправить крылья и дышать полной грудью.

Некоторые обвиняют нас в поспешном принятии решений, в турборежиме. Но лучше двигаться быстро — даже с ошибками, которые можно исправить — вместо топтания на месте.

Мы продолжим евроинтеграцию. Проведем глубинную налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году. Искореним неправомерное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов. Обещаю персональную защиту каждому инвестору. Каждому.

Украина становится стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями. Добавьте благоприятные климатические условия, выгодное географическое расположение, неисчерпаемый сельскохозяйственный и индустриальный потенциал и наш самый главный ресурс — трудолюбивые и талантливые люди. Украинцы входят в топ-50 стран мира по уровню гуманитарного капитала (показывает, какие страны лучше мобилизуют экономический и профессиональный потенциал своих граждан. Рейтинг формирует Всемирный банк. — ГПУ). Все это — наши ответы на вопросы: почему вам стоит инвестировать в Украину.

Украина — это страна возможностей, и сегодня они стучат в ваши двери. Но возможность никогда не стучит дважды. Поэтому не упустите. Не проспите Украину.

Автор: Ольга КИРИЛЕНКО
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