Зеленский ударил по Медведчуку и Порошенко

Если кто забыл — Россия аннексировала у нас Крым. И часть нашей территории оккупирована. С 2014 года идет война. Тройка телеканалов содержала говорящие армии, которые обманывали и зомбировали. Зарабатывая на войне, они убеждали, что войны нет, — говорит президент 43-летний Владимир Зеленский о телеканала "Ньюзван", "Зик" и "112 Украина" в видеообращении 5 февраля.

За три дня до того подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны. Ввел санкции к этим телеканалам и их владельцу, народному депутату от "Оппозиционной платформы — за жизнь" Тарасу Козаку. Фактически медиа контролирует Виктор Медведчук, нардеп от ОПЗЖ, кум президента РФ Владимира Путина.

Эти каналы выключили из эфира.

Работа над этим решением началась летом прошлого года. Мы получали все больше информации, кто финансирует эту пропагандистскую машину Российской Федерации, — говорит секретарь СНБО 58-летний Алексей Данилов.

Подробности не раскрывают. Основанием для санкций против Козака стало расследование украинских спецслужб, сообщило издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в СБУ и офисе президента. Речь идет о схемах поставок угля с оккупированных территорий и финансировании терроризма.

48-летний Тарас Козак дважды избирался народным депутатом от "Оппозиционного блока" и "Оппозиционной платформы — За жизнь". Был налоговиком во Львовской области, заместителем председателя Государственной таможенной службы, возглавлял Одесскую таможню. В прошлом году задекларировал более 8 млн евро на счетах в двух белорусских банках, 2,4 млн грн и $150 тыс. наличными. По сообщению журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", его гражданская жена Наталья Лавренюк имеет квартиру на 657 "квадратов" в центре Москвы, которую оценивают в 350 млн грн. Также она имеет нефтяной бизнес в России с супругами Оксаной Марченко и Виктором Медведчуком.

- Президент Зеленский проявил себя как такой, который заботится о национальной безопасности Украины. Теперь надо, чтобы не дали заднюю, — говорит политтехнолог 55-летний Виталий Бала.

— У Зеленского есть желание сотрудничать с новой администрацией Соединенных Штатов. И обезопасить себя от обливания дерьмом со стороны этих телеканалов. Внутри ОПЗЖ есть две группы. Медведчуковская слабеет. Что усиливает вторую — Левочкина и Бойко (Сергей Левочкин был главой Администрации президента Виктора Януковича, Юрий Бойко — министром энергетики и угольной промышленности в правительстве Азарова. - ГПУ).

Решение о санкциях может стать началом конца ОПЗЖ. Когда в Украине запретили коммунистическую партию, она потеряла инструменты для своего продвижения, ее рейтинг сошел к нулю. Есть до 25 процентов тех, которые могут голосовать за партию, предлагающую мир и дружбу с агрессором. Но на этом поле рядом с ОПЗЖ есть другие партии.

США поддержали санкции. Это хороший сигнал. Зеленский не сможет изменить решение.

Надо принять закон "Об антиукраинской деятельности". Четко его прописать. Ввести штрафы, уголовную ответственность, конфискацию финансов.

- Кажется, такое решение Зеленского было продиктовано стечением обстоятельств, - говорит политический обозреватель Леонид Швец, 57 лет.

- Оно выбивает рычаги влияния у ОПЗЖ. И одновременно это бьет по Петру Порошенко, потому что он, будучи президентом, этого не сделал. Получилось, что Зеленский встал на тропу войны с кремлевскими силами.

В 2020-м году Зеленский совершил много кадровых ошибок. Заменить премьер-министра Гончарука на Шмыгаля - это даже не шило на мыло. Генпрокурор Венедиктова не дала результата. В Офис президента затянули Олега Татарова (заместитель руководителя ОП, подозревают в даче взятки за фальсификацию экспертизы по делу о хищении 81 млн грн в Национальной гвардии. - ГПУ). Выглядело так, что Зеленского подчинил себе руководитель Офиса президента Андрей Ермак — фигура серая, не масштабная. Нынешний год президенту надо не провалить.

Телеканалы оправдывали российскую агрессию

"Журналистские организации обеспокоены санкциями против трех украинских каналов. Как сказано в заявлении Международной и Европейской федераций журналистов, "запреты должны применяться лишь в исключительных обстоятельствах". Поэтому хотим проинформировать, что Украина семь лет живет в чрезвычайных условиях, название которым - война. На нашу страну напали, и мы будем действовать так, как нужно, чтобы сохранить государство и независимость", — пишет в Фейсбуке секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, 58 лет.

— Медведчуковские каналы оправдывают российскую агрессию, обесценивают все украинское, смеются над языковым законом. Это информационные террористы. Украинское общество должно понимать, что свобода слова — это не безграничный поток лжи. А ответственность. Если говорить языком ОПЗЖ: "Отвечайте за базар, ребята", — говорит журналистка Татьяна Микитенко, 39 лет.

"Как ответит Путин? Логичны два направления: экономическое давление и Крымский канал. Почти 50 процентов нефтепродуктов мы импортируем из РФ. Резкое повышение цен не позволит нам быстро компенсировать это из других источников. По второму - все понятно. Забрать канал и обвинить Запад в лицемерии через поддержку "зеленого фашизма". На месте власти я готовился бы быстро заменить российский импорт и укреплял оборону в крымском направлении", — пишет в соцсети политолог 37-летний Виктор Андрусив.