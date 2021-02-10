Зеленский ударил по Медведчуку и Порошенко

 
Ексклюзивы
1/5
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Просмотров: 369
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 576
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 288
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Просмотров: 441
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Просмотров: 1692
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1269
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1116
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 279
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 873
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 630
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
&quot;Украина начинается там, где живет и работает человек&quot;
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 576
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 774
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1269
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 630
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 432
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 1152
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
четверг, 11 февраля 2021 07:46

Зеленский ударил по Медведчуку и Порошенко

  Комментировать
 

Если кто забыл — Россия аннексировала у нас Крым. И часть нашей территории оккупирована. С 2014 года идет война. Тройка телеканалов содержала говорящие армии, которые обманывали и зомбировали. Зарабатывая на войне, они убеждали, что войны нет, — говорит президент 43-летний Владимир Зеленский о телеканала "Ньюзван", "Зик" и "112 Украина" в видеообращении 5 февраля.

За три дня до того подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны. Ввел санкции к этим телеканалам и их владельцу, народному депутату от "Оппозиционной платформы — за жизнь" Тарасу Козаку. Фактически медиа контролирует Виктор Медведчук, нардеп от ОПЗЖ, кум президента РФ Владимира Путина.

Эти каналы выключили из эфира.

Работа над этим решением началась летом прошлого года. Мы получали все больше информации, кто финансирует эту пропагандистскую машину Российской Федерации, — говорит секретарь СНБО 58-летний Алексей Данилов.

Подробности не раскрывают. Основанием для санкций против Козака стало расследование украинских спецслужб, сообщило издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в СБУ и офисе президента. Речь идет о схемах поставок угля с оккупированных территорий и финансировании терроризма.

48-летний Тарас Козак дважды избирался народным депутатом от "Оппозиционного блока" и "Оппозиционной платформы — За жизнь". Был налоговиком во Львовской области, заместителем председателя Государственной таможенной службы, возглавлял Одесскую таможню. В прошлом году задекларировал более 8 млн евро на счетах в двух белорусских банках, 2,4 млн грн и $150 тыс. наличными. По сообщению журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", его гражданская жена Наталья Лавренюк имеет квартиру на 657 "квадратов" в центре Москвы, которую оценивают в 350 млн грн. Также она имеет нефтяной бизнес в России с супругами Оксаной Марченко и Виктором Медведчуком.

- Президент Зеленский проявил себя как такой, который заботится о национальной безопасности Украины. Теперь надо, чтобы не дали заднюю, — говорит политтехнолог 55-летний Виталий Бала.

— У Зеленского есть желание сотрудничать с новой администрацией Соединенных Штатов. И обезопасить себя от обливания дерьмом со стороны этих телеканалов. Внутри ОПЗЖ есть две группы. Медведчуковская слабеет. Что усиливает вторую — Левочкина и Бойко (Сергей Левочкин был главой Администрации президента Виктора Януковича, Юрий Бойко — министром энергетики и угольной промышленности в правительстве Азарова. - ГПУ).

Решение о санкциях может стать началом конца ОПЗЖ. Когда в Украине запретили коммунистическую партию, она потеряла инструменты для своего продвижения, ее рейтинг сошел к нулю. Есть до 25 процентов тех, которые могут голосовать за партию, предлагающую мир и дружбу с агрессором. Но на этом поле рядом с ОПЗЖ есть другие партии.

США поддержали санкции. Это хороший сигнал. Зеленский не сможет изменить решение.

Надо принять закон "Об антиукраинской деятельности". Четко его прописать. Ввести штрафы, уголовную ответственность, конфискацию финансов.

- Кажется, такое решение Зеленского было продиктовано стечением обстоятельств, - говорит политический обозреватель Леонид Швец, 57 лет.

- Оно выбивает рычаги влияния у ОПЗЖ. И одновременно это бьет по Петру Порошенко, потому что он, будучи президентом, этого не сделал. Получилось, что Зеленский встал на тропу войны с кремлевскими силами.

В 2020-м году Зеленский совершил много кадровых ошибок. Заменить премьер-министра Гончарука на Шмыгаля - это даже не шило на мыло. Генпрокурор Венедиктова не дала результата. В Офис президента затянули Олега Татарова (заместитель руководителя ОП, подозревают в даче взятки за фальсификацию экспертизы по делу о хищении 81 млн грн в Национальной гвардии. - ГПУ). Выглядело так, что Зеленского подчинил себе руководитель Офиса президента Андрей Ермак — фигура серая, не масштабная. Нынешний год президенту надо не провалить.

Телеканалы оправдывали российскую агрессию

"Журналистские организации обеспокоены санкциями против трех украинских каналов. Как сказано в заявлении Международной и Европейской федераций журналистов, "запреты должны применяться лишь в исключительных обстоятельствах". Поэтому хотим проинформировать, что Украина семь лет живет в чрезвычайных условиях, название которым - война. На нашу страну напали, и мы будем действовать так, как нужно, чтобы сохранить государство и независимость", — пишет в Фейсбуке секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, 58 лет.

— Медведчуковские каналы оправдывают российскую агрессию, обесценивают все украинское, смеются над языковым законом. Это информационные террористы. Украинское общество должно понимать, что свобода слова — это не безграничный поток лжи. А ответственность. Если говорить языком ОПЗЖ: "Отвечайте за базар, ребята", — говорит журналистка Татьяна Микитенко, 39 лет.

"Как ответит Путин? Логичны два направления: экономическое давление и Крымский канал. Почти 50 процентов нефтепродуктов мы импортируем из РФ. Резкое повышение цен не позволит нам быстро компенсировать это из других источников. По второму - все понятно. Забрать канал и обвинить Запад в лицемерии через поддержку "зеленого фашизма". На месте власти я готовился бы быстро заменить российский импорт и укреплял оборону в крымском направлении", — пишет в соцсети политолог 37-летний Виктор Андрусив.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский ударил по Медведчуку и Порошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

Грабитель убил сестру писателя

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 71491
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
7
 Просмотров: 34165
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 31230
Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни
Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни 1 Просмотров: 17046
Белла Хадид показала загар в бикини
Белла Хадид показала загар в бикини
6
 Просмотров: 11845
Политика
Кива получал деньги от пособников боевиков
Кива получал деньги от пособников боевиков Просмотров: 81
Народный депутат Павлюк выиграл 1,9 миллиона гривен
Народный депутат Павлюк выиграл 1,9 миллиона гривен Просмотров: 63
Зеленский заблокировал телеканалы Медведчука
Зеленский заблокировал телеканалы Медведчука Просмотров: 243
"Если правительство и Верховная Рада пойдут на преступление, то народ скажет: нет"
"Если правительство и Верховная Рада пойдут на преступление, то народ скажет: нет" Просмотров: 2637
О НАТО надо спрашивать Меркель и Макрона
О НАТО надо спрашивать Меркель и Макрона Просмотров: 279
Больше всего комментируют
11
Против Порошенко закрыли уголовное дело
5
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
1
Допотопна мова
1
Поставщики изменили январские цены на газ: перечень обновленных тарифов
1
Сталлоне приобрел элитный спорткар
Голосов: 22
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть