"Зеленский сорвал якорь, и мы начали плыть. Никто не умеет грести"

В Украине нет баланса власти - деньги и силовиков контролирует президент

- Какой должна быть наша страна и как ею управлять - этого знания нет ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе. Оно есть только у нас, должны его родить, - говорит юрист 45-летняя Оксана Сыроид. Была заместителем председателя Верховной Рады восьмого созыва, первая женщина на этом посту.

- Мы должны понять: президент - не сакральная фигура. Ее должен урегулировать закон и контролировать парламент, если хотим плыть в понятном темпе и прогнозируемом направлении. Есть регламент Верховной Рады. Есть закон "О Кабинете министров". И нет ничего подобного о президенте, - продолжает. - Параллельно олигархам надо ограничить монопольный доступ к природным ресурсам. В старых демократиях это выстраивали 200 лет. У нас нет этого времени. Россия хочет нас уничтожить.

Нечего и говорить о том, какими должны быть. Мы уже не в Советском Союзе. Мы есть. С нами все в порядке. Мы сохранились, несмотря на сотни лет уничтожения. И мы учимся. Значит, все нормально с нашими способностями.

Вы в начале карьеры работали помощницей Игоря Юхновского, создателя Конституции Украины. Как это было?

- Я начала карьеру еще с одной легендарной личностью - Михаилом Горынем. В 1994 году работала и с ним, и с Левком Лукьяненко. Когда 20-летней пришла к Игорю Рафаиловичу в помощницы, у меня уже было два года профессионального опыта. Это был конец 1996-го. Немного завидовала людям, причастным к подготовке Конституции.

Игорь Рафаилович был фантастическим модератором. Не искал признания. Даже сбежал из знаменитой фотографии после голосования Конституции. Всегда всем находил место, каждого мог подсветить и показать значимость. И поэтому сохранил процесс.

Конституция 1996 года ограничила полномочия президента. Удалось ли это на самом деле?

- Это миф. Чрезмерные полномочия Кучма получил, обосновывая необходимостью реформ. Но была еще одна причина. Тогда закладывался фундамент для нынешних олигархических монополий. И Леонид Данилович выстраивал систему, в которой президент должен был быть арбитром этой всей конструкции.

Получается, Кучма является отцом этой олигархической системы. Что он сделал хорошего для страны?

- Олигархические монополии - это плохо. Но сомневаюсь, что их можно было избежать. Фактически вся промышленность стояла. Нужен был кто-то, кто мог бы создавать продукт. Польша пошла на мелкую приватизацию. Но у нас частной собственности не было до 1991 года, не было своего капитала.

Наши все резервы остались в Москве.

- И не только золотовалютные. Украинцы не имели денег, потеряли сбережения. Тогда произошло самое худшее. Пришел российский капитал и начал забирать ресурсы в свои руки.

Институт президента для нас был новый. Что сделал с ним Леонид Кучма за второй срок?

- Так как этот институт сформулировали в Конституции 1996 года, так это есть и по сей день, несмотря на изменения в Основной закон в 2007 году. У нас нет баланса власти. И поэтому мы были обречены скатываться в авторитаризм. Президент фактически у нас является главой исполнительной власти, где сконцентрированы деньги и контроль за применением силы. Он имеет в три раза больше контроля над ними, чем правительство. Соответственно, премьер-министр беззубый.

Кучма не имел никогда своей партии, но эффективно влиял на парламент.

- Финансово-промышленные группы получили привилегии и доступ к ресурсам благодаря поддержке президента. Не платили ренту за газ и нефть, имели налоговые льготы. И им это надо было сохранить. Так появились олигархические политические проекты. Уже не имело значения, с кем ты идешь в парламент - мог провести хоть Микки-Мауса, хоть Чебурашку. Они послушно давили на кнопки.

Как президентскими полномочиями пользовался Виктор Ющенко?

- В 2004-м монополисты были уже в полном расцвете сил и влияния. И президент должен был решить - бросить им вызов, продолжать быть их арбитром, как Леонид Данилович, или стать самому олигархом - как пытались сделать два человека на посту президента.

Мы пошли на досрочные выборы 2006 года. Перезагрузились. И снова ступор - работа парламента заблокирована. Почему так произошло?

- За кулисами украинской политики остались те же люди. В конце концов мы разочаровались сами в себе. В конце каденции Ющенко в опросе социологов меньшинство украинцев признались, что за него голосовали в 2004 году.

Виктор Янукович мгновенно сконцентрировал полномочия времен Кучмы.

- Еще президент Ющенко имел моду увольнять путем внесения изменений в указ о назначении. А когда к власти пришли Янукович и компания решили изменить Конституцию, отменив решение о внесении изменений в нее. Феноменом правления Януковича было полное непонимание страны и людей. А граждане видели, что это не их власть, и просто отделились от нее.

И вышли на Майдан, требовали изменения системы. Почему этого не произошло?

- А как строились отношения президента Петра Порошенко и парламента? Нам тогда казалось - чтобы иметь власть, надо какое-то сакральное знание. Мы думали, его имеют те, кто приходили на сцену Майдана.

Ряд антикоррупционных органов, регуляторы создали с нарушением Конституции?

- Был запрос людей на качественные изменения. И понимание, что короткое окно возможностей закроется и надо успеть. А дизайн Конституции ограничивает пространство для изменений.

Рада сбалансировала власть Порошенко?

- В парламенте по меньшей мере 60 человек на старте и около 40 на выходе были независимы. И они могли действовать в соответствии со своими убеждениями.

В конце каденции Порошенко хотел ввести военное положение на два месяца с мечтой подвинуть выборы, наверное. Парламент сказал: дудки, 10 областей пограничных и на один месяц. Президент тогда хлопал дверью, обижался.

Или еще более важный пример. 2015 год. Порошенко настаивал на внесении изменений в Конституцию с особым статусом Донбасса во исполнение Минских договоренностей. Я первая выступила публично против. Президент просил канцлера Германии Ангелу Меркель, чтобы она прислала своих представителей и они поговорили с Сыроид. Меня трижды "укатывали", чтобы отказалась от этой позиции и поддержала Порошенко.

Когда я увидела 31 августа 2015 года на табло Рады 282 голоса, была готова обнять каждого из этих 18, которые не дали 300 голосов.

Как Арсен Аваков в должности пережил три парламента, четырех премьеров, двух президентов и семь лет был министром внутренних дел?

- Чтобы было меньше произвола со стороны министра, президента, судей, надо, чтобы парламент перестал быть статистом в бюджетном процессе. Кто контролирует деньги - контролирует все. В Украине президент всегда может не подписать и завернуть Бюджетный кодекс.

Почему до сих пор нет политики освобождения наших оккупированных территорий? Кто должен взять на себя лидерство в этом?

- Политику в отношении войны и мира может озвучивать только глава государства и верховный главнокомандующий.

Как бы вы описали власть президента Зеленского?

- Мы были, как корабль на якоре. Вокруг нас проплывали декорации, а вожди говорили: "Это мы преодолеваем курс в НАТО". Зеленский тот якорь сорвал, и мы начали плыть. Никто не знает - куда и не умеет грести.

"Важно хотя бы раз в две недели иметь пол утра без спешки"

Оксана Сыроид в Верховную Раду в 2014 году прошла по списку "Самопомочі" под четвертым номером. В 2019-ом стала руководителем партии.

Работала в секретариате Кабмина, менеджером проектов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине. С 2012-го - директор благотворительного фонда "Украинский правовой фонд". Преподает в Киево-Могилянской академии и в Киевской школе экономики.

Занимается боксом.

- Самая большая ценность для меня - это требует такой концентрации, что полтора часа нельзя больше ни о чем думать, - говорит Оксана Сыроид. - Важно хотя бы раз в две недели иметь полутра без спешки. И к обеду уже батарейки заряжены. Люблю ездить в село. Там другой воздух, запах. Время по-другому течет.

Родилась в селе Городище Сокальского района на Львовщине. Живет в Киеве. Не замужем.

Олег Рыбачук, глава Центра совместных действий в рамках проекта # укрдерждовгобуд к 30-й годовщине Независимости провел серию интервью о становлении Украинского государства и институтов власти