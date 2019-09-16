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вторник, 17 сентября 2019 07:56

Зеленский распустил Центральную избирательную комиссию

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13 сентября Верховная Рада уволила всех членов Центральной избирательной комиссии. Решение поддержал 341 депутат. Представление о роспуске внес президент Владимир Зеленский.

В документе объяснил свое решение. Во-первых, ЦИК — политически предвзята. Принимала преждевременные решения. Как пример — суд отменил ряд постановлений ЦИК, когда та отказалась регистрировать 28 граждан кандидатами в народные депутаты.

Фракции "Слуга народа", "Батьківщина", "Оппозиционная платформа — За жизнь" поддержали увольнение. 15 голосов дала депутатская группа "За майбутнє", внефракционные — 29. "Европейская солидарность" и "Голос" были "против".

Перед голосованием выступили представители фракций.

— Все президенты говорят, что их не интересует власть. А приходят и начинают концентрировать ее, — говорит председатель фракции "Голос" 50-летний Сергей Рахманин. — Все, начиная с 1991-го, говорят, что их интересуют правила, а не люди. А меняют людей, а не правила. Уже стерли языки и зубы, говоря, сколько недостатков в законе о Центральной избирательной комиссии. Но он никого не интересует. Но по надуманным основаниям мы полностью меняем состав органа.

Комиссия начала работу 20 сентября прошлого года. Центризбирком провел президентские выборы и внеочередные парламентские. Закон предусматривает, что ее состав избирается на семь лет — чтобы избежать политического влияния.

— Объективных оснований для отставки членов ЦИК нет. Большинство проблем на выборах возникли из-за несовершенного избирательного законодательства и коррумпированной судебной системы, - говорит 46-летний Алексей Кошель, председатель Комитета избирателей Украины.

— Этот состав комиссии провел качественные выборы. А претензии к ним имеют политический характер. Да, не успели провести конкурс и закупить боксы для перевозки бюллетеней. Ничего страшного — до сих пор десятки лет перевозили в мешках.

На парламентских выборах комиссия упростила процедуру изменения места голосования. Впервые на выборах вместе работали ЦИК и Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции — проверяли отчеты о финансировании партий и кандидатов.

Международные организации ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. — ГПУ), Всемирный конгресс украинцев одобрительно отзывались о работе Центризбиркома. Я оценил бы ее на 8 из 10.

"Батьківщина" и "Оппозиционная платформа- За жизнь" добавили к "Слуге народа" 53 голоса. Это банальные, грязные политические торги. Рассматривают сценарий, когда "Батьківщина" и ОПЗЖ получат в комиссии по два своих представителя.

Причина этого решения может быть и в местных выборах, в частности на Донбассе, и в проведении референдумов, на которых настаивала команда президента. Впрочем, думаю, Зеленский хочет иметь всю полноту власти. Контроль над ЦИК дает дополнительные возможности во время любой кампании. Вспомним нынешние выборы. Сомнительная регистрация кандидата в депутаты, который имел израильское гражданство (Александр Куницкий от "Слуги народа". — ГПУ), попытка регистрации депутата-беглеца Александра Онищенко. История с вновь избранным депутатом Сергеем Рудыком, который победил на выборах без претензий оппонентов и международных наблюдателей и даже принес присягу, но не получил мандат. Эти истории показывают, что влияние ЦИК может быть большим.

— Часть украинской политической элиты объединяется вокруг президента. Отставка ЦИК нужна прежде всего ему, — говорит публицист Виталий Портников, 52 года.

— Это начало. Элита должна объединиться вокруг президентского Офиса. Политики и предприниматели, которые не захотят участвовать, покинут арену. Так происходило в России в 2000-м, когда к власти пришел Владимир Путин. Стал центром принятия решений и распределения ресурсов.

Фракции должны подать президенту предложения относительно новых членов комиссии. Глава государства в течение трех дней должен внести в Раду представление с фамилиями кандидатов. После утверждения состава ЦИК избирают председателя, двух заместителей и секретаря. Они, а также не менее пяти других членов, обязаны иметь юридическое образование.

Автор: Ольга КИРИЛЕНКО
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Дата
17
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